Αθλητικά

Τέλος ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ από τον ΠΑΟΚ

Αποχαιρέτησε τους παίκτες του ΠΑΟΚ μετά τη σημερινή (16.08.2026) προπόνηση
ΦΩΤΟ KLODIAN LATO
ΦΩΤΟ KLODIAN LATO / EUROKINISSI
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Οριστικό τέλος μπαίνει στην παρουσία του Αλεξάντερ Γερεμέγεφ στον ΠΑΟΚ, με τον Σουηδό επιθετικό να αποχωρεί από την ομάδα της Θεσσαλονίκης και να ετοιμάζεται για το επόμενο βήμα της ποδοσφαιρικής του διαδρομής.

Ο 32χρονος επιθετικός αποκτήθηκε από τον ΠΑΟΚ τον περασμένο Ιανουάριο, ως ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό και υπέγραψε συμβόλαιο έως το 2027. Ωστόσο, μετά την άφιξη του Αλέσιο Λίσι ο ρόλος του στην ομάδα περιορίστηκε, με αποτέλεσμα να αναζητήσει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Ο Γερεμέγεφ συμμετείχε στη σημερινή προπόνηση της ομάδας και, μετά το φινάλε της, αποχαιρέτησε τους συμπαίκτες του, αποκαλύπτοντας πως έχει ήδη βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του

Με τη φανέλα του ΠΑΟΚ μέτρησε συνολικά 23 συμμετοχές και 10 γκολ. Ο επόμενος σταθμός της καριέρας του φαίνεται πως είναι μακριά από την Ελλάδα και την Ευρώπη.

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Αθλητικά
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