Τέλος ο Έλτον Φικάι από τον Παναθηναϊκό

Παρελθόν από τον Παναθηναϊκό αποτελεί ο Έλτον Φικάι. Ο Αλβανός αμυντικός θα συνεχίσει την καριέρα του στην Πολωνία.

Ο διεθνής με την εθνική Ελπίδων της Αλβανίας εντάχθηκε στην ακαδημία του Παναθηναϊκού το καλοκαίρι του 2018, έπαιξε πέντε φορές με την πρώτη ομάδα των πρασίνων, ενώ έγινε επαγγελματίας το 2023.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Θα συνεχίσει την καριέρα του στην πολωνική Πιαστ Γκλίβιτσε, με το τριφύλλι να διατηρεί ποσοστό μεταπώλησης.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός

“H ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την παραχώρηση του Έλτον Φικάι στην πολωνική Πιάστ Γκλίβιτσε.

Ο Έλτον εντάχθηκε στις ακαδημίες του συλλόγου το 2018 και έκτοτε συμμετείχε στις ομάδες όλων των ηλικιακών κατηγοριών του Τριφυλλιού. Υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο το 2023 και πραγματοποίησε πέντε συμμετοχές με τη φανέλα της πρώτης ομάδας.

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός διατηρεί ποσοστό από τη μεταπώλησή του.

Έλτον σε ευχαριστούμε και ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα σου“.