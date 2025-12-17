Τέλος ο Γερεμέγεφ από τον Παναθηναϊκό- Το «αντίο» του Σουηδού επιθετικού που υπογράφει στον ΠΑΟΚ

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας με τον Αλεξάντερ Γερεμέγεφ. Μετά από 2,5 χρόνια παρουσίας στους «πράσινους», ο Σουηδός επιθετικός αποτελεί παρελθόν από την ομάδα.

Ο Γερεμέγεφ εντάχθηκε στον Παναθηναϊκό τον Ιανουάριο του 2023, πέτυχε 16 γκολ σε 60 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις αλλά πλέον αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στον ΠΑΟΚ (από την 1η Ιανουαρίου 2026).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Αλεξάντερ Γερεμέγεφ.

Ο Σουηδός επιθετικός αποκτήθηκε τον Ιανουάριο του 2023 και μετά από ένα εξάμηνο δανεισμό στον Λεβαδειακό, εντάχθηκε στον Παναθηναϊκό. Κατέγραψε 60 συμμετοχές και 16 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις στα 2,5 χρόνια παρουσίας του στην ομάδα. Τον ευχαριστούμε για την προσφορά και τον επαγγελματισμό του» αναφέρει η ανακοίνωση των «πρασίνων».

Από τη μεριά του, ο Σουηδός φορ ευχαρίστησε τον κόσμο του Παναθηναϊκού για την στήριξη που του έδειξε και τόνισε ότι έδινε πάντα το 100%, κάτι που σημαίνει ότι αποχωρεί χωρίς καθόλου τύψεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Alexander Jeremejeff (@alexjeremejeff)

Η ανάρτηση του Γερεμέγεφ στα social media:

«Ο χρόνος μου εδώ στον Παναθηναϊκό έφτασε στο τέλος του.

Ευχαριστώ όλους στον σύλλογο, τους συμπαίκτες μου και όλο το επιτελείο που γνώρισα όλα αυτά τα χρόνια. Ήταν πραγματική χαρά.

Θα κοιτάζω πίσω αυτό το κεφάλαιο της καριέρας μου με μεγάλη περηφάνια, γιατί ξέρω πως πάντα έδινα το 100% και προσπαθούσα για το καλύτερο. Πιστεύω πραγματικά ότι όταν κάνεις αυτό, δεν έχεις καμία τύψη.

Τέλος, θέλω να πω ένα ξεχωριστό ευχαριστώ σε όλους τους φιλάθλους. Με στηρίξατε και με ωθήσατε όλα αυτά τα χρόνια· ένιωσα πραγματικά την αγάπη σας και αυτό σήμαινε πάρα πολλά για μένα».