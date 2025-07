Τέλος ο Γιώργος Παπαγιάννης από τη Μονακό

Παρελθόν από τη Μονακό αποτελεί ο Γιώργος Παπαγιάννης.

Οι Μονεγάσκοι ανακοίνωσαν επίσημα το τέλος της συνεργασίας τους με τον Γιώργο Παπαγιάννη, ο οποίος δεν είχε ενεργό ρόλο στην ομάδα, απ’ όταν ανέλαβε τα ηνία της ο Βασίλης Σπανούλης.

Ο Έλληνας σέντερ αποχώρησε από τη Μονακό και ψάχνει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, με την Εφές να είναι ο πιθανότερος προορισμός του.

Thank you, Pap !



Georgios Papagiannis quitte la #RocaTeam après une grande saison en Principauté !



Merci pour ton énergie et ton combat sur le parquet



On te souhaite le meilleur pour la suite !#RocaTeam #DagheMunegu pic.twitter.com/Tb0XGMurqR