Τέλος ο Γιούρι Λοντίγκιν από τον Παναθηναϊκό: «Σε ευχαριστούμε για το ήθος σου»

Ο πολύπειρος πορτιέρε αναμένεται να αγωνιστεί στον Λεβαδειακό
Ο Γιούρι Λοντίγκιν
Ο Γιούρι Λοντίγκιν (ΦΩΤΟ ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)

Ο Γιούρι Λοντίγκιν αποτελεί και επίσημα παρελθόν από τον Παναθηναϊκό, έπειτα από μια τριετία παρουσίας και προσφοράς στο “τριφύλλι”

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε το βράδυ της Παρασκευής (08.08.025) την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον 35χρονο τερματοφύλακα, ο οποίος είναι πολύ κοντά σε συμφωνία με τον Λεβαδειακό και τον ευχαρίστησε για την προσφορά του στην ομάδα.

Η σχετική ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Γιούρι Λοντίγκιν.

Ο 35χρονος τερματοφύλακας αποκτήθηκε το 2022 και βοήθησε την ομάδα με τις ικανότητες και την εμπειρία του, δίνοντας πάντοτε τον καλύτερο εαυτό του. Με το Τριφύλλι κατέγραψε 36 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ στέφθηκε Κυπελλούχος Ελλάδας το 2024.

Τον ευχαριστούμε και του ευχόμαστε καλή συνέχεια στην ποδοσφαιρική διαδρομή του».

