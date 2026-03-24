Τέλος ο Καμ Τόμας από τους Μπακς

Λίγο πριν το πρόωρο φινάλε της σεζόν για τα Ελάφια στο NBA, οι Μπακς πήραν την απόφαση να αποδεσμεύσουν τον Καμ Τόμας.

Ο Αμερικανός γκαρντ δεν μπόρεσε να στεριώσει στους Μπακς, αφού δεν κατάφερε να παραμείνει στην ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο για περισσότερο από έναν μήνα.

Ο 24χρονος σκόρερ δεν πρόσφερε τα αναμενόμενα και έτσι αποφασίστηκε το τέλος της συνεργασίας των δύο πλευρών.

The Milwaukee Bucks are waiving Cam Thomas just weeks after signing him, sources tell ESPN. pic.twitter.com/V4BBT2Zf5o — Shams Charania (@ShamsCharania) March 24, 2026

Ο Καμ Τόμας είχε κάνει ορισμένα εντυπωσιακά παιχνίδια με τους Νετς, ωστόσο με τους Μπακς είχε 10.7 πόντους με 43% εντός παιδιάς στα 18 παιχνίδια που φόρεσε τη φανέλα τους.