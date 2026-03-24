Τέλος ο Καμ Τόμας από τους Μπακς

Δεν κράτησε πολύ η συνεργασία των Ελαφιών με τον Αμερικανό σκόρερ
Ο Καμ Τόμας κόντρα στους Πέλικανς / Reuters / Stephen Lew-Imagn Images

Λίγο πριν το πρόωρο φινάλε της σεζόν για τα Ελάφια στο NBA, οι Μπακς πήραν την απόφαση να αποδεσμεύσουν τον Καμ Τόμας.

Ο Αμερικανός γκαρντ δεν μπόρεσε να στεριώσει στους Μπακς, αφού δεν κατάφερε να παραμείνει στην ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο για περισσότερο από έναν μήνα.

Ο 24χρονος σκόρερ δεν πρόσφερε τα αναμενόμενα και έτσι αποφασίστηκε το τέλος της συνεργασίας των δύο πλευρών.

Ο Καμ Τόμας είχε κάνει ορισμένα εντυπωσιακά παιχνίδια με τους Νετς, ωστόσο με τους Μπακς είχε 10.7 πόντους με 43% εντός παιδιάς στα 18 παιχνίδια που φόρεσε τη φανέλα τους.

