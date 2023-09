Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε σήμερα (4/9) την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας του με τον Κρίστιαν Γκάνεα, ο οποίος όλα δείχνουν πως… οδεύει προς την Στεάουα Βουκουρεστίου.

Επισημοποιήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (4/9) η λύση της συνεργασίας του Παναθηναϊκού με τον Κρίστιαν Γκάνεα. Ο 31χρονος διεθνής Ρουμάνος αριστερός μπακ έλυσε κοινή συναινέσει το συμβόλαιό του που ολοκληρωνόταν σε ένα χρόνο (καλοκαίρι 2024) και θα συνεχίσει την καριέρα του στην Στεάουα Βουκουρεστίου, η οποία αναμένεται να ανακοινώσει την απόκτησή του μέσα στις επόμενες ώρες.

H ανακοίνωση του Παναθηναϊκού:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Κριστιάν Γκάνεα, ο οποίος έλυσε κοινή συναινέσει.

Ο Ρουμάνος αμυντικός ανήκε στο δυναμικό του συλλόγου από το καλοκαίρι του 2022, καταγράφοντας 10 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις. Τον ευχαριστούμε για την προσφορά του και του ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα του».

Wish you all the best Cristian! #Panathinaikos #PAOFChttps://t.co/Nm81M7XwOO pic.twitter.com/r7z9yHzs9s