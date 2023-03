Ραγδαίες εξελίξεις στην Μπάγερν Μονάχου, με τους Γερμανούς να απολύουν Γιούλιαν Νάγκελσμαν στα μέσα της σεζόν και να δίνουν την “μπαγκέτα” της ομάδας στον Τόμας Τούχελ.

Η Μπάγερν Μονάχου μπορεί να βρίσκεται στα προημιτελικά στο Champions League, ωστόσο στο γερμανικό πρωτάθλημα κάνει αρκετές γκέλες, με αποτέλεσμα η Ντόρτμουντ να έχει μπει πολύ δυνατά στη μάχη του τίτλου.

Μετά την τελευταία ήττα από τη Λεβερκούζεν, ο Νάγκελσμαν «άδειασε» τους ποδοσφαιριστές του και αυτό φαίνεται πως δεν άρεσε στη διοίκηση των πρωταθλητών Γερμανίας, οι οποίοι τον τελείωσαν με συνοπτικές διαδικασίες.

Διάδοχος του Νάγκλεσμαν είναι ο Τόμας Τούχελ. Ο έμπειρος προπονητής ήταν ελεύθερος μετά την απόλυση του από την Τσέλσι τον περασμένο Σεπτέμβριο και συμφώνησε σε όλα με τους Βαυαρούς για διετές συμβόλαιο!

🚨 Exclusive news confirmed: Thomas Tuchel becomes new FC Bayern head coach, full agreement in place. He has already accepted the job. #FCBayern



Contract agreed, documents are being prepared tonight. pic.twitter.com/HFnOSwoU1m