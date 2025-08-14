Τέλος ο Νταμιάν Σιμάνσκι από την ΑΕΚ – Συνεχίζει στη Λέγκια Βαρσοβίας

Ποδοσφαιριστής της Λέγκια Βαρσοβίας θεωρείται πλέον ο Νταμιάν Σιμάνσκι. Η ΑΕΚ ήρθε σε οριστική συμφωνία με τον πολωνικό σύλλογο για τη μεταγραφή του 30χρονου μέσου.

Ο Νταμιάν Σιμάνσκι βρισκόταν από χθες (13.08.2025) στη Βαρσοβία για να ολοκληρώσει τις επαφές με την Λέγκια και να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Ο Πολωνός αποτελούσε τον δεύτερο παλαιότερο παίκτη της ΑΕΚ μετά τον Πέτρο Μάνταλο. Βρισκόταν στην ΑΕΚ από τον Ιανουάριο του 2020, “μετρώντας” 190 συμμετοχές, με 11 γκολ και 12 ασίστ.

Φόρεσε και το περιβραχιόνιο του αρχηγού της ΑΕΚ, ενώ ήταν εκ των βασικών συντελεστών τη χρονιά που η Ένωση κατέκτησε το νταμπλ.

Με την παρουσία του στους “κιτρινόμαυρους” κέρδισε και χρόνο συμμετοχής στην εθνική ομάδα της πατρίδας του.