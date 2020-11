Τέλος ο Ρόμπιν Λόπεζ από τους Μπακς του Αντετοκούνμπο! Στην Οκλαχόμα ο Χιλ

Ο Ρόμπιν Λόπεζ δεν θα συνεχίσει οριστικά την καριέρα του στους Μιλγουόκι Μπακς, αφού συμφώνησε με τους Ουάσινγκτον Γουίζαρντς για την επιστροφή του στην πρωτεύουσα.

Μετά από μία σεζόν δίπλα στον αδερφό του Μπρουκ και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο Ρόμπιν Λόπεζ, αποφάσισε να κάνει opt out στο συμβόλαιό του με τους Μπακς, για να δεχθεί την πρόταση ύψους 7 εκατομμυρίων δολαρίων από τους Γουίζαρντς.

Την περασμένη σεζόν, ο υψηλόσωμος σέντερ, είχε 5,4 πόντους και 2,4 ριμπάουντ ανά ματς με την ομάδα του Αντετοκούνμπο, αλλά αγωνίστηκε ελάχιστα στα πλέι οφ, στη “φούσκα” του Ορλάντο.

Την ίδια ώρα, έγινε γνωστό ότι ο Τζορτζ Χιλ δεν θα παραμείνει τελικά στους Πέλικανς, όπου και βρέθηκε ως ανταλλαγή από τους Μιλγουόκι Μπακς, για τον Τζρου Χόλιντεϊ.

Ο Αμερικανός γκαρντ έγινε και νέο trade από τη Νέα Ορλεάνη και θα βρεθεί στους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, ως αντάλλαγμα για τον Στίβεν Άνταμς.

As part of four-team Steven Adams trade, Thunder also receive George Hill, Darius Miller, 2023 Denver protected first-round pick and second-round picks in 2023 (via Charlotte) and 2024 (via Washington), sources tell ESPN.