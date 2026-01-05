Τέλος ο Ρούμπεν Αμορίμ από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν μπόρεσε να σηκώσει κεφάλι ούτε με τον Ρούμπεν Αμορίμ στον πάγκο της, με τη διοίκηση της αγγλικής ομάδας να παίρνει την απόφαση να “τελειώσει” τον Πορτογάλο προπονητή μετά την ισοπαλία (1-1) με τη Λιντς στην Premier League.

Ο Ρούμπεν Αμορίμ άντεξε μόλις για έναν χρόνο στον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ήρθε στην ομάδα τον περασμένο Νοέμβριο, δεν κατάφερε να αλλάξει την εικόνα της και έτσι μετά από έναν χρόνο και δύο μήνες, απολύθηκε.

Μετά τη νέα γκέλα της ομάδας του, αυτή τη φορά με την 16η Λιντς (1-1), που την άφησε στην 6η θέση της Premier League, η διοίκηση του συλλόγου αποφάσισε να απομακρύνει τον 41χρονο Πορτογάλο.

Στα 63 παιχνίδια που βρέθηκε στον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μέτρησε μόλις 25 νίκες, με 15 ισοπαλίες και 23 ήττες.

Ο πρώην μέσος και νυν προπονητής της ομάδας Κ18 της Γιουνάιτεντ, Ντάρεν Φλέτσερ, αναμένεται να αναλάβει προσωρινά τα ηνία της ομάδας.

Το πρώτο του παιχνίδι θα είναι εκτός έδρας με την Μπέρνλι την Τετάρτη (7/1/2025) το βράδυ.

Η ανακοίνωση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

“Ο Ρούμπεν Αμορίμ αποχώρησε από τη θέση του ως προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο Ρούμπεν προσελήφθη τον Νοέμβριο του 2024 και οδήγησε την ομάδα στον τελικό του UEFA Europa League στο Μπιλμπάο τον Μάιο.

Με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να βρίσκεται στην έκτη θέση της Premier League, η ηγεσία του συλλόγου αποφάσισε απρόθυμα ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για μια αλλαγή. Αυτό θα δώσει στην ομάδα την καλύτερη ευκαιρία για την υψηλότερη δυνατή κατάταξη στην Premier League.

Ο σύλλογος θα ήθελε να ευχαριστήσει τον Ρούμπεν για τη συμβολή του στον σύλλογο και του εύχεται τα καλύτερα για το μέλλον.

Ο Ντάρεν Φλέτσερ θα αναλάβει την ομάδα εναντίον της Μπέρνλι την Τετάρτη”.