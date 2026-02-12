Τέλος ο Σον Ντάις από τη Νότιγχαμ Φόρεστ

Η Νότιγχαμ Φόρεστ έκανε γνωστή την απόλυση του προπονητή Σον Ντάις από τον πάγκο της, λίγες ώρες μετά το 0-0 με τη Γουλβς για την 26η αγωνιστική της Premier League, στο City Ground.

Ο Σον Ντάις είναι ο τρίτος προπονητής που βλέπει φέτος την πόρτα της εξόδου από τη Νότιγχαμ Φόρεστ, μετά λοιπόν τους Νούνο Εσπίριτο Σάντο και Αγγελο Ποστέκογλου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Σον Ντάις ανέλαβε στις 21 Οκτωβρίου την τεχνική ηγεσία της Νότιγχαμ Φόρεστ και σε αυτό το διάστημα είχε απολογισμό 10 νίκες, 6 ισοπαλίες και 9 ήττες, ενώ αφήνει τη Φόρεστ μόλις στο +3 πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού. Παράλληλα, είχε και τον απρόσμενο αποκλεισμό της ομάδας στο FA Cup από τη Ρέξαμ.

Επικρατέστερος για να τον διαδεχθεί είναι αυτήν τη στιγμή ο Βίτορ Περέιρα, ο οποίος είναι χωρίς ομάδα από τον Νοέμβριο, όταν και απομακρύνθηκε από τη Γουλβς.

Ο Πορτογάλος άλλοτε προπονητής του Ολυμπιακού είχε σώσει την περασμένη σεζόν τη Γουλβς, αναλαμβάνοντας στα μέσα της σεζόν (Δεκέμβριο του 2024), αλλά φέτος απολύθηκε μόλις τέσσερις αγώνες μετά το ξεκίνημα της τρέχουσας σεζόν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Nottingham Forest Football Club can confirm that Sean Dyche has been relieved of his duties as head coach.



We would like to thank Sean and his staff for their efforts during their time at the Club and we wish them the best of luck for the future. We will be making no further… pic.twitter.com/q6LPADIsDw — Nottingham Forest (@NFFC) February 12, 2026

Η ανακοίνωση της Νότιγχαμ:

“Η Νότιγχαμ Φόρεστ μπορεί να επιβεβαιώσει ότι ο Σον Ντάις απαλλάχθηκε από τα καθήκοντά του ως προπονητής.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Σον και το επιτελείο του για τις προσπάθειές τους κατά τη διάρκεια της θητείας τους στην ομάδα και τους ευχόμαστε καλή τύχη στο μέλλον. Δεν θα κάνουμε κανένα περαιτέρω σχόλιο προς το παρόν“.