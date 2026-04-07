Τέλος ο Τάκης Λεμονής από τη Ραντνίτσκι μετά από 11 αγώνες

Ο Τάκης Λεμονής αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο της Ραντνίτσκι, με δημοσίευμα της Mozzart να αναφέρει ότι ο Έλληνας προπονητής “έχασε την εμπιστοσύνη της διοίκησης”.

Ο Τάκης Λεμονής επέστρεψε στους πάγκους μετά την περίοδο 2017/18, όταν είχε αναλάβει τον Ολυμπιακό, στο πρώτο μισό της σεζόν. Ο Έλληνας προπονητής ξεκινήσει εντυπωσιακά στη Ραντνίτσκι, έχοντας επτά σερί αγώνες χωρίς ήττα (μεταξύ των οποίων και πέντε νίκες).

Από εκεί που η Ραντνίτσκι κινδύνευε με υποβιβασμό, βρέθηκε κοντά στα playoffs. Η πρώτη ήττα της ομάδας όμως (2-0 από τη Σουρντούλιτσα) ήταν η αρχή της… κατηφόρας. Ακολούθησαν τρεις συνεχόμενες ήττες (οι δύο εντός έδρας) που την έριξε κάτω από τη ζώνη του υποβιβασμού.

Ο Τάκης Λεμονής κάθισε συνολικά σε 11 αγώνες στον πάγκο της Ραντνίτσκι και ο απολογισμός του ήταν 5 νίκες, 2 ισοπαλίες και 4 ήττες με γκολ 13-13. Παρότι το συμβόλαιό του είχε διάρκεια έως το τέλος της σεζόν, οι δύο πλευρές αποφάσισαν να προχωρήσουν σε “διαζύγιο”.