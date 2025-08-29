Αθλητικά

Τέλος ο Ζοζέ Μουρίνιο από τη Φενέρμπαχτσε

Το ματς στην έδρα της Μπενφίκα ήταν το τελευταίο του Πορτογάλου στον πάγκο της Φενέρμπαχτσε
Ο Ζοσέ Μουρίνιο (ΦΩΤΟ REUTERS
Ο Ζοσέ Μουρίνιο (ΦΩΤΟ REUTERS/Pedro Nunes)

Παρελθόν από τον πάγκο της Φενέρμπαχτσε αποτελεί ο Ζοζέ Μουρίνιο, με την τουρκική ομάδα να ανακοινώνει το πρωί της Παρασκευής (29.08.2025) τη λύση της συνεργασίας της με τον Πορτογάλο προπονητή.

Η Φενέρμπαχτσε ανακοίνωσε την απόλυση του Ζοζέ Μουρίνιο μέσα από τον λογαριασμό της ομάδας στα social media. Το “διαζύγιο” αυτό έρχεται μετά την αποτυχία της ομάδας να προκριθεί στο Champions League (αποκλείστηκε από την Μπενφίκα).

Αυτή τη στιγμή, το μέλλον του Πορτογάλου προπονητή παραμένει άγνωστο, με τις φήμες ωστόσο για την επόμενη του ομάδα να… ακούγονται πριν ακόμα αποχωρήσει από την Φενέρμπαχτσε. Μάλιστα, υπάρχουν “σενάρια” τις τελευταίες ημέρες που τον εμφανίζουν υποψήφιο για τον πάγκο της Νότιγχαμ Φόρεστ.

