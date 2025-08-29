Τέλος ο Ζοζέ Μουρίνιο από τη Φενέρμπαχτσε

Παρελθόν από τον πάγκο της Φενέρμπαχτσε αποτελεί ο Ζοζέ Μουρίνιο, με την τουρκική ομάδα να ανακοινώνει το πρωί της Παρασκευής (29.08.2025) τη λύση της συνεργασίας της με τον Πορτογάλο προπονητή.

Η Φενέρμπαχτσε ανακοίνωσε την απόλυση του Ζοζέ Μουρίνιο μέσα από τον λογαριασμό της ομάδας στα social media. Το “διαζύγιο” αυτό έρχεται μετά την αποτυχία της ομάδας να προκριθεί στο Champions League (αποκλείστηκε από την Μπενφίκα).

Profesyonel Futbol A Takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emekler için teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz.… pic.twitter.com/7MpkzNhEN4 — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 29, 2025

Αυτή τη στιγμή, το μέλλον του Πορτογάλου προπονητή παραμένει άγνωστο, με τις φήμες ωστόσο για την επόμενη του ομάδα να… ακούγονται πριν ακόμα αποχωρήσει από την Φενέρμπαχτσε. Μάλιστα, υπάρχουν “σενάρια” τις τελευταίες ημέρες που τον εμφανίζουν υποψήφιο για τον πάγκο της Νότιγχαμ Φόρεστ.