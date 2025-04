Τενίστρια κατέρρευσε την ώρα του αγώνα και αποχώρησε με αναπηρικό αμαξίδιο από το κορτ

Η Βρετανίδα τενίστρια, Φραντσέσκα Τζόουνς, “πάγωσε” τον κόσμο στο παιχνίδι της με την Χούλια Ριέρα στην Μπογκοτά της Κολομβίας, καθώς κατέρρευσε στον αγωνιστικό χώρο, λίγο πριν το φινάλε του αγώνα της.

Με την Ριέρα να προηγείται στο ματς (6-2, 5-7, 5-3) της Μπογκοτά, η Φρανσέσκα Τζόουνς βρέθηκε σε θέση σερβίς, αλλά φαίνεται σε σχετικό video που κυκλοφορεί στα social media, να ζαλίζεται και να πέφτει στο κορτ, προκαλώντας ανησυχία για την υγεία της.

Λίγο μετά έδειξε πάντως να έχει τις αισθήσεις της και μεταφέρθηκε με αναπηρικό αμαξίδιο εκτός γηπέδου, εγκαταλείποντας τον αγώνα της στο τουρνουά της Μπογκοτά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Βρετανίδα τενίστρια έχει δυσκολευτεί και στο παρελθόν να ολοκληρώσει αγώνες, ενώ “παλεύει” σε ολόκληρη την καριέρα της κόντρα και σε μία γενετική διαταραχή, εξαιτίας της οποίας έχει τέσσερα δάχτυλα σε κάθε χέρι και εφτά συνολικά στα δύο της πόδια.

Fran Jones collapsed on court in Bogota and had to retire. Really scary to see, my prayers are with her pic.twitter.com/P5ktrDf4Ep