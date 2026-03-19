Τεντόγλου: Θα είμαι ικανοποιημένος με ένα άλμα στα 8,50 μέτρα

Ο Μίλτος Τεντόγλου είναι ένα από τα φαβορί για την κατάκτηση ενός μεταλλίου στον τελικό του μήκους στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου του Τόρουν.

Σε αντίθεση με τα προηγούμενα χρόνια, ο ανταγωνισμός είναι τεράστιος στο μήκος, με τους Φουρλάνι και Σαραμπογιούκοβ να δείχνουν ικανοί να προβληματίσουν τον Μίλτο Τεντόγλου, ο οποίος ψάχνει τους τελευταίους μήνες ένα μεγάλο άλμα.

Στόχος του Έλληνα χρυσού Ολυμπιονίκη είναι να κάνει άλμα στα 8.50 μέτρα, το οποίο είναι ικανό να του χαρίσει τη νίκη στο Τόρουν.

«Θέλω να κάνω ένα καλό άλμα που ίσως να μπορεί να μου δώσει και τη νίκη. Δεν μπορείς να ξέρεις πόσο θα κάνουν οι άλλοι, αλλά πιστεύω πως μπορώ να πετύχω μια καλή επίδοση. Ο Ματία Φουρλάνι και ο Μποζιντάρ Σαραμπογιούκοβ είναι πολύ δυνατοί αντίπαλοι και δεν αποκλείω να πηδήξει καλά και κάποιος άλλος. Ο αγώνας θα είναι δυνατός. Θα είμαι ικανοποιημένος με ένα άλμα στα 8,50 μέτρα», δήλωσε ο Μίλτος Τεντόγλου.

Ο τελικός του μήκους είναι προγραμματισμένος για το βράδυ της Κυριακής (22/3/2026).