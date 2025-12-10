Συμβαίνει τώρα:
«Θα γ@@με την ΑΕΚ» είπε Τούρκος κωμικός σε ανάρτηση στο σάιτ της Σάμσουνσπορ

Η ανάρμοστη συμπεριφορά του Μαχσούν Καράτσα
«Θα γ@@με την ΑΕΚ» είπε Τούρκος κωμικός σε ανάρτηση στο σάιτ της Σάμσουνσπορ

Δεν το λες και χιούμορ! Ο διάσημος κωμικός Μαχσούν Καράτσα επέλεξε έναν αισχρό τρόπο για να καλέσει τους οπαδούς της Σαμσουνσπόρ στο γήπεδο, στον αυριανό αγώνα με την ΑΕΚ (11.12.2025, 19:45, Newsit.gr) για τη 5η αγωνιστική της league Phase του Conference League..

Όλα ξεκίνησαν όταν η τουρκική ομάδα, που έχει ως γνωστόν έμβλημα τον Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ σε ένα άλογο, ανέβασε στα social media βίντεο με γνωστούς ηθοποιούς και ανθρώπους της… τέχνης, να καλούν τον κόσμο στο γήπεδο και να υποστηρίξουν την Σαμσουνσπόρ στο παιχνίδι με την ΑΕΚ.

Ένας από αυτούς που συμμετείχαν ήταν ο Μαχσούν Καράτσα με 3,5 εκατομμύρια ακόλουθους στο instagram και περισσότερο από ένα εκατομμύριο στο Χ, ο οποίος προχώρησε σε ένα αισχρό σχόλιο κατά της ΑΕΚ:

“Το βίντεο όπου έλεγα “θα γ…ε την ΑΕΚ” δεν το δέχτηκαν, γιατί μπορεί να προκαλούσε αντιδράσεις. Τέλος πάντων κι αυτό καλό είναι” ανέφερε ο Τούρκος κωμικός σε μια τοποθέτηση που μόνο γέλια δεν προκαλεί στην ελληνική πλευρά

