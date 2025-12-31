Θανάσης Αντετοκούνμπο για το ρατσισμό: Όλοι είμαστε ενωμένοι, θέλαμε με την Εθνική Ελλάδας να κάνουμε ό,τι και ο Σοφοκλής Σχορτσιανίτης

Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο μίλησε στην εκπομπή BasketTalk με τους Νίκο Συρίγο και Γιώργο Κογκαλίδη στα Νέα, για την επιτυχία της Εθνικής Ελλάδας στο πρόσφατο Eurobasket, όπου ο ίδιος και τα αδέρφια του χάρισαν στη χώρα μας το χάλκινο μετάλλιο.

Μετά από ερώτηση για το αν η επιτυχία αυτή ήταν μία απάντηση σε όσους τους αντιμετώπισαν με ρατσισμό τα προηγούμενα χρόνια, ο Θανάσης Αντετοκούνμπο στάθηκε περισσότερο στο μήνυμα που περνάει αυτή η εικόνα με τα τρία αδέρφια να πανηγυρίζουν για την Ελλάδα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Όλοι είμαστε ενωμένοι με κάποιο τρόπο. Είτε με τη θρησκεία, είτε με την οικογένεια, είτε με τη χώρα. Εγώ έπαιξα για να βγούμε όλοι στους δρόμους, όχι για να με επαινέσουν οι φίλοι μου. Εγώ έπαιξα για να βγει ο κόσμος στο δρόμο. Για να περάσει αυτό στην επόμενη γενιά.

Ούτε να κοντραριστώ με κάποιον ούτε τίποτα. Εγώ ήθελα να το περάσω με τη δική μου αύρα, να περάσει με αυτόν τον τρόπο στην επόμενη γενιά. Όπως το έκανε για εμένα ο Σοφοκλής Σχορτσιανίτης, που τον είδαμε να χορεύει στο Μουντομπάσκετ της Σαϊτάμα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο σχολίασε και τη στήριξη της οικογένειάς του στην Εθνική ομάδα μπάσκετ με αμαξίδιο, λέγοντας πως «είναι τιμή να μπορούμε να βοηθάμε και εκτός παρκέ».