Θανάσης Αντετοκούνμπο: «Με είδαν με την Εθνική Ελλάδας οι άνθρωποι των Μιλγουόκι Μπακς και ήταν ενθουσιασμένοι»

Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο υπέγραψε νέο συμβόλαιο συνεργασίας με τους Μιλγουόκι Μπακς και τόνισε ότι η παρουσία του στην Εθνική μπάσκετ της Ελλάδας, τον βοήθησε να επιστρέψει στο NBA.

Μετά από 1,5 χρόνο εκτός αγωνιστικής δράσης λόγω τραυματισμού, ο Θανάσης Αντετοκούνμπο δείχνει να έχει βρει ξανά τα πατήματά του στην Εθνική μπάσκετ της Ελλάδας και η κατάστασή του ενθουσίασε τους ανθρώπους των Μιλγουόκι Μπακς που βρέθηκαν στην Κύπρο για το Eurobasket, σύμφωνα με τον ίδιο τον διεθνή Έλληνα φόργουορντ.

Οι δηλώσεις του Θανάση Αντετοκούνμπο

Για το ματς απέναντι στην Βοσνία: «Προσπαθούμε να ακολουθήσουμε τακτικά το πλάνο μας και να δώσουμε το 100% της ενέργειάς μας. Είναι σημαντικό να είμαστε συγκεντρωμένοι και πειθαρχημένοι, ώστε να αντιμετωπίσουμε σωστά τους αντιπάλους. Η Βοσνία είναι μια πολύ καλή ομάδα με καλές συνεργασίες, είδαμε και τι χρειάστηκε να κάνει η Ιταλία με τον Φοντέκιο για να νικήσει ακόμη και αν λείπουν κάποια παιδιά. Πρέπει να μπούμε δυνατά».

Για το τι χρειάζεται για να βελτιωθεί η ομάδα: «Πάρα πολλά χρειάζονται. Το σημαντικό είναι να κερδίζουμε ακόμα και τθις δύσκολες βραδιές».

Για τη χημεία της ομάδας: «Η χημεία της ομάδας χτίζεται παιχνίδι με παιχνίδι και είναι καθοριστική για τα νοκ άουτ. Ακόμα και οι πιο μικρές λεπτομέρειες -ένα κόψιμο, ένα lay-up, μια άμυνα ή μια βουτιά- έχουν σημασία και μετρούν στην προσπάθεια και την απόδοση. Είμαστε ομάδα», συμπλήρωσε.

Για την μέχρι τώρα πορεία: «Δεν το σκεφτόμαστε καθόλου, πάμε παιχνίδι με παιχνίδι. Πολύ βίντεο και ό,τι μας λέει ο κόουτς. Το πιο σημαντικό για εμάς είναι να παρουσιαζόμαστε έτοιμοι. Δεν μπορούμε να ξέρουμε πως θα πάει το παιχνίδι. Να είμαστε έτοιμοι να τα δώσουμε όλα. Δεν θες ποτέ να πας σε ένα ματς και να είσαι ανέτοιμος»

Για τη δική του προσωπική προσπάθεια να επανέλθει στη δράση: «Ευχαριστώ τους ανθρώπους που με στήριξαν και δουλέψαμε όλον αυτόν τον καιρό μαζί, την οικογένεια μου και όσους με βοήθησαν να φτάσω εδώ. Η μεγαλύτερη μάχη που έδωσα είναι να μπορέσω να γυρίσω αθλητικά. Αυτό ξεχωρίζει το αν είσαι στο υψηλό επίπεδο και μετά είναι όλα τα υπόλοιπα. Ήταν πολύ σημαντικό για εμένα και ευχαριστώ τον Θεό πραγματικά που μου έδωσε την δύναμη για να καταφέρω να είμαι εδώ».

Για το αν θεωρεί πως η εικόνα του στη Εθνική βοήθησε και στο νέο του συμβόλαιο με τους Μπακς: «Σίγουρα! Αφού ήρθαν στο πρώτο παιχνίδι με την Ιταλία και ήταν ενθουσιασμένοι. Είδαν ότι κάνω τη δουλειά μου, ότι παίζω άμυνα. Αυτός είναι ο ρόλος μου. Πολύ σημαντικό είναι για κάθε παιδί που ξαναπαίζει σε ένα τουρνουά να πρέπει να αποδείξεις ξανά. Μετράει το βιογραφικό, αλλά πρέπει να αποδεικνύεις κάθε μέρα. Αυτός είναι ο πρωταθλητισμός. Δεν είναι ότι μου έφυγε άγχος που βρήκα ομάδα. Το μόνο που σκέφτομαι τώρα είναι η Βοσνία. Έριξα πολλή προσπάθεια για να μπορέσω να επιστρέψω».