Η νίκη των Μπακς επί των Χιτ (124-102) σημαδεύτηκε από αρκετά σκληρά μαρκαρίσματα. Μάλιστα, είχαμε και μια στιγμή. Μάλιστα, είχε και μια στιγμή έντασης μεταξύ του Θανάση Αντετοκούνμπο και του Γκέιμπ Βίνσεντ.

Το Μπακς – Χιτ λίγο έλειψε να πάρει… φωτιά, 45,8 δεύτερα πριν το τέλος της τρίτης περιόδου. Θανάσης Αντετοκούνμπο και Γκέιμπ Βίνσεντ λίγο έλειψε να πιαστούν στα χέρια.

Ο Γκέιμπ βρέθηκε πεσμένος στο παρκέ, από φάουλ του Τζαβόντε Σμαρτ και αντέδρασε άσχημα, στην κίνηση του πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού. Ο Θανάσης ΑΝτετοκούνμπο προσπάθησε να του πάρει την μπάλα από τα χέρια και ο παίκτης των Χιτ των έσπρωξε με τα πόδια του, βρίσκοντας τον μάλιστα και στο κεφάλι.

Οι δυο παίκτες σηκώθηκαν από το παρκέ, έχοντας άγριες διαθέσεις, αλλά οι ψυχραιμότεροι μπήκαν σατη μέση και έδωσαν λύση. Οι διαιτητές είδαν τη φάση και έδωσαν από μια τεχνική ποινή σε κάθε παίκτη.

Thanasis Antetokounmpo continues to go after the ball after the dead whistle, Gabe Vincent kicks his legs, and this play is being reviewed.@MiamiHEAT | #HEATCulture pic.twitter.com/gPXpazux0w