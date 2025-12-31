Θανάσης Αντετοκούνμπο: «Θα ερχόμουν σε Παναθηναϊκό ή Ολυμπιακό – Με τον Αταμάν θα όργωνα το γήπεδο, με τον Μπαρτζώκα θα ήμουν το χρυσό κλειδί»

Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο έδωσε μία μεγάλη συνέντευξη στην εκπομπή BasketTalk με τους Νίκο Συρίγο και Γιώργο Κογκαλίδη στα Νέα και μίλησε για την καριέρα του, τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό, την Εθνική Ελλάδας, τον Βασίλη Σπανούλη, αλλά και τον αδερφό του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Παρότι δεν αποκάλυψε κάτι για το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο NBA, ο ίδιος ο Θανάσης Αντετοκούνμπο τόνισε ότι θα μπορούσε να επιστρέψει στην Ελλάδα και επισήμανε πως θα… κολλούσε στον Παναθηναϊκό του Αταμάν, αλλά και στον Ολυμπιακό του Γιώργου Μπαρτζώκα.

«Και στα δύο ταιριάζω, γιατί είμαι plug and play, αλλά θα σου πω ότι τώρα πια είναι οι διαφορές. Αν έπαιζα στον Αταμάν θα όργωνα το γήπεδο. Άσε με να κάνω 10 πάνω κάτω και θα πάρει φωτιά το κλειστό. Με τον Ολυμπιακό θα ήμουν το χρυσό κλειδί, γιατί μπορών να προσαρμοστώ όπου με βάλει ο Μπαρτζώκας, είναι αλλιώς, είναι σκάκι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο αποθέωσε επίσης τον Βασίλη Σπανούλη, έδειξε να τον ενδιαφέρει το ενδεχόμενο να γίνει προπονητής στο μέλλον, ενώ εξήγησε πόσο τον είχε… πονέσει η απουσία από τους Ολυμπιακούς Αγώνες λόγω του τραυματισμού του.