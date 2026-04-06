Θανάσης και Άλεξ Αντετοκούνμπο έζησαν «μαγικές» στιγμές στο Μιλγουόκι Μπακς – Μέμφις Γκρίζλις

Οι Μιλγουόκι Μπακς νίκσαν τους Μέμφις Γκρίζλις με 131-115 στο NBA, σε έναν αγώνα που θα θυμούνται για πάντα ο Θανάσης και ο Άλεξ Αντετοκούνμπο, για όσα έζησαν στο παρκέ.

Με τους Μιλγουόκι Μπακς εκτός στόχων, ο Άλεξ Αντετοκούνμπο έχει αρχίσει να παίρνει χρόνο συμμετοχής στο NBA και μετά τους πρώτους πόντους μέσω βολών, πέτυχε και το πρώτο του καλάθι εντός πεδιάς στο παιχνίδι με τους Μέμφις Γκρίζλις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Λίγο αργότερα όμως, έδωσε και την ασίστ στον αδερφό του Θανάση, για ένα άλεϊ ουπ κάρφωμα, το οποίο και ξεσήκωσε τους οπαδούς των “ελαφιών” και έγινε viral στα social media της ομάδας, αλλά και του NBA γενικότερα.

Alex Antetokounmpo’s first NBA bucket! pic.twitter.com/DaCx6KRTbi — Milwaukee Bucks (@Bucks) April 5, 2026

ALEX TO THANASIS FOR THE ANTETOKOUNMPO OOP! pic.twitter.com/5NvzRY5Kbu — Milwaukee Bucks (@Bucks) April 5, 2026

Το καλάθι πανηγύρισε έξαλλα στον πάγκο και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.