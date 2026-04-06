Θανάσης και Άλεξ Αντετοκούνμπο έζησαν «μαγικές» στιγμές στο Μιλγουόκι Μπακς – Μέμφις Γκρίζλις

Πρώτο καλάθι για τον Άλεξ Αντετοκούνμπο και φοβερή ασίστ στον Θανάση για τη φάση του αγώνα
Θανάσης και Άλεξ Αντετοκούνμπο σε αγώνα των Μπακς / Reuters / Benny Sieu-Imagn Images

Οι Μιλγουόκι Μπακς νίκσαν τους Μέμφις Γκρίζλις με 131-115 στο NBA, σε έναν αγώνα που θα θυμούνται για πάντα ο Θανάσης και ο Άλεξ Αντετοκούνμπο, για όσα έζησαν στο παρκέ.

Με τους Μιλγουόκι Μπακς εκτός στόχων, ο Άλεξ Αντετοκούνμπο έχει αρχίσει να παίρνει χρόνο συμμετοχής στο NBA και μετά τους πρώτους πόντους μέσω βολών, πέτυχε και το πρώτο του καλάθι εντός πεδιάς στο παιχνίδι με τους Μέμφις Γκρίζλις.

Λίγο αργότερα όμως, έδωσε και την ασίστ στον αδερφό του Θανάση, για ένα άλεϊ ουπ κάρφωμα, το οποίο και ξεσήκωσε τους οπαδούς των “ελαφιών” και έγινε viral στα social media της ομάδας, αλλά και του NBA γενικότερα.

Το καλάθι πανηγύρισε έξαλλα στον πάγκο και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

