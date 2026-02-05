Θανάσης Σκουρτόπουλος: Συγκλονισμένο το ελληνικό μπάσκετ, λέει «αντίο» στον Έλληνα προπονητή

Βαρύ το κλίμα στο ελληνικό μπάσκετ, μετά τον αιφνίδιο χαμό του Θανάση Σκουρτόπουλου, ο οποίος έφυγε σήμερα (05.02.2026) από την ζωή σε ηλικία 60 ετών, έπειτα από καρδιακή προσβολή.

Ο Θανάσης Σκουρτόπουλος συνέδεσε το όνομά του με την Εθνική μπάσκετ, την οποία ανέλαβε ως πρώτος προπονητής το 2018. Υπό την καθοδήγησή του, η γαλανόλευκη προκρίθηκε στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2019, ενώ η θητεία του στον ομοσπονδιακό πάγκο ολοκληρώθηκε το 2022 με απολογισμό 18 νίκες και 5 ήττες.

Τα τελευταία χρόνια ο Έλληνας κόουτς είχε στραφεί στο εξωτερικό. Από το 2023 εργάστηκε σε συλλόγους εκτός Ελλάδας, με πιο πρόσφατο σταθμό την Κούλεγκουντ Μπρόνκος στο Ουλάν Μπατόρ, την οποία ανέλαβε το περασμένο καλοκαίρι, ενώ είχε προηγηθεί η παρουσία του στην Πολωνία και η θητεία του στην Εθνική ομάδα του Κατάρ.

Γεννημένος στις 23 Μαΐου 1965 στην Αθήνα, είχε μακρά διαδρομή και ως παίκτης, αγωνιζόμενος σε ομάδες όπως ο Γ.Σ. Δαφνίου, η ΑΕΚ και το Παγκράτι, ενώ φόρεσε τη φανέλα όλων των μικρών εθνικών ομάδων.

Τελευταίος του πάγκος στην Ελλάδα ήταν εκείνος του Ηρακλή, το 2021, κλείνοντας έναν κύκλο δεκαετιών συνεχούς παρουσίας στο άθλημα, ως παίκτης, προπονητής και εργάτης του ελληνικού μπάσκετ.

Στο άκουσμα της τραγικής είδησης, πολλές ήταν οι ομάδες που έσπευσαν να εκφράσουν τη θλίψη τους, για το θάνατο του Έλληνα προπονητή, στέλνοντας παράλληλα, τα συλλυπητήριά τους.

“Σοκ και απέραντη θλίψη προκάλεσε στο άκουσμά της η τραγική είδηση του θανάτου του Θανάση Σκουρτόπουλου. Στα 60 του χρόνια, “έφυγε” στη Μογγολία όπου ζούσε και εργαζόταν το τελευταίο διάστημα, ένας άνθρωπος που πρόσφερε υπηρεσίες στο ελληνικό μπάσκετ από πολλά διαφορετικά πόστα.

Αθλητής επί σειρά ετών, προπονητής σε πλήθος ομάδων με την ΑΕΚ να έχει ξεχωριστή θέση στην καριέρα του και ως αθλητής και ως κόουτς και με αποκορύφωμα την Εθνική Ανδρών, ως μέλος του τεχνικού επιτελείου από το 2014 μέχρι και το 2017 και ως πρώτος προπονητής στη συνέχεια, την οποία και καθοδήγησε μέχρι και το 2021, οδηγώντας της σε προκρίσεις μέσω των “παραθύρων” σε μεγάλες διοργανώσεις και καθοδηγώντας την και στις εκεί παρουσίες της.

Το Δ.Σ. της ΕΟΚ, εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια του Θανάση Σκουρτόπουλου και σαν ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη του, αποφάσισε την τήρηση ενός λεπτού σιγής σε όλους τους αγώνες των διοργανώσεών της από σήμερα μέχρι και την ερχόμενη Δευτέρα, 9/2.” τονίζεται από την ΕΟΚ.

Με τον τίτλο “Οδύνη για την απώλεια του Θανάση Σκουρτόπουλου” ο ΕΣΑΚΕ εξέδωσε ανακοίνωση, αναφέροντας: “Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Stoiximan GBL και ο πρόεδρος του κ. Μιχάλης Μελής εκφράζουν την βαθιά θλίψη τους για τον αδόκητο χαμό του Θανάση Σκουρτόπουλου.

Εκφράζουν επίσης τα ειλικρινή συλλυπητήρια και την συμπαράσταση τους προς την οικογένεια και τους οικείους του εκλιπόντος.

Θα θυμόμαστε πάντα τον Θανάση Σκουρτόπουλο για την προσφορά όπως επίσης την αγάπη του στο μπάσκετ ως αθλητής και στην συνέχεια προπονητής και για τον προσηνή χαρακτήρα του.”

“Καλό Ταξίδι στο Αιώνιο Φως, Θανάση” ανέφερε η ΚΑΕ ΑΕΚ, αποχαιρετώντας τον Έλληνα κόουτς, που είχε πέρασμα από τον κιτρινόμαυρο πάγκο.

“Συγκλονισμένη η οικογένεια της «Βασίλισσας» αποχαιρετά ένα επίλεκτο μέλος της.

Ο Θανάσης Σκουρτόπουλος, πρώην αθλητής μας επί σειρά ετών και πρώην προπονητής μας (ως συνεργάτης του Κόουτς Σάκοτα, αλλά και των Ντούσαν Ίβκοβιτς, Φώτη Κατσικάρη) «έφυγε» από τη ζωή από καρδιακή προσβολή, σε ηλικία 60 ετών.

Και πώς να εξηγήσεις τώρα τα αδιανόητα;

Ο Θανάσης με την ΑΕΚ πανηγύρισε ως μέλος του τεχνικού επιτελείου το πρωτάθλημα Ελλάδος του 2002 και το Κύπελλο Ελλάδος του 2001.

Υπήρξε αθλητής της ΑΕΚ από το 1982 έως το 1991.

Σε επίπεδο εθνικών ομάδων, από το 2014 έως το 2017 διετέλεσε βοηθός προπονητή της Εθνικής Ελλάδος, ενώ το 2018 ανέλαβε καθήκοντα ως πρώτος. Υπό την καθοδήγησή του το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα προκρίθηκε στο Μουντομπάσκετ του 2019, ενώ αποχώρησε από τη θέση αυτή το 2022 έχοντας ως απολογισμό 18 νίκες και 5 ήττες.

Στη συνέχεια εργάστηκε στην Αστόρια Μπίντγκοστς στην Πολωνία, στην Εθνική Κατάρ και, από τον Ιούλιο του 2025, βρισκόταν στον πάγκο της πρωταθλήτριας Μογγολίας, Χάσιν Χουλεγούντ.

Η ΑΕΚ BC και ο κ. Μάκης Αγγελόπουλος εκφράζουν την θλίψη τους, συμμετέχουν στο πανελλήνιο πένθος για τον αδόκητο χαμό του και αποστέλλουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια προς τους οικείους του.” ανέφεραν οι “κιτρινόμαυροι”.

“Η ΚΑΕ Ολυμπιακός εκφράζει τη θλίψη της για τον απρόσμενο χαμό του Θανάση Σκουρτόπουλου, σε ηλικία 60 ετών. Πρόκειται για έναν άνθρωπο που προσέφερε πολλά στο ελληνικό μπάσκετ. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει.” ανέφεραν οι Πειραιώτες.

“Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια του Θανάση Σκουρτόπουλου. Ενός ανθρώπου που υπηρέτησε το ελληνικό μπάσκετ με ήθος, αξιοπρέπεια και αγάπη, αφήνοντας το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στο άθλημα. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του. Η σκέψη μας είναι μαζί τους σε αυτές τις δύσκολες στιγμές.” ανέφερε το “τριφύλλι’ σε συλλυπητήρια ανακοίνωσή του.

“Η ΚΑΕ Μαρούσι Chery εκφράζει τη οδύνη της για την απώλεια του Θανάση Σκουρτόπουλου που έφυγε τόσο πρόωρα από κοντά μας. Η διαδρομή του στο ελληνικό μπάσκετ τόσο ως παίκτης όσο και ως προπονητής αφήνει σε όλους την ανάμνηση ενός ακέραιου ανθρώπου που υπηρέτησε με συνέπεια και αξιοπρέπεια το άθλημα μας.

Τα λόγια είναι φτωχά. Τα συλλυπητήριά μας στην οικογένειά του.

Καλό ταξίδι φίλε Θανάση…” ανέφερε η αθηναϊκή ΚΑΕ.

“Η ΚΑΕ Προμηθέας Βίκος Cola εκφράζει την θλίψη της για τον θάνατο του πρώην ομοσπονδιακού μας προπονητή, Θανάση Σκουρτόπουλου, ενός ανθρώπου με μακρά πορεία και προσφορά στο χώρο του μπάσκετ. Συλλυπητήρια στους οικείους του, ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή του.” ανέφεραν από μεριά τους οι Αχαιοί.