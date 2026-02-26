Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Θέλτα – ΠΑΟΚ: Για την εκτός έδρας υπέρβαση στα playoffs του Europa League

Οι Θεσσαλονικείς θα παίξουν στο Βίγκο έχοντας πάρα πολλές απουσίες και στην “πλάτη” τους την ήττα στο ματς της Τούμπας
ΦΩΤΟ EUROKINISSI
Ρεβάνς του 1-2 για τα playoffs του Europa League
22:00, Newsit.gr, Cosmote Sports 4
ΦΩΤΟ EUROKINISSI

Ο ΠΑΟΚ φιλοξενείται από τη Θέλτα στο “Μπαλαΐδος” (22:00, Newsit.gr, Cosmote Sports 4) στη ρεβάνς των δύο ομάδων για τα playoffs του Europa League, με την ισπανική ομάδα να έχει το… πάνω χέρι για την πρόκριση στους “16” της διοργάνωσης”, μετά το “διπλό” που πήρε στην Τούμπα (1-2).

Ο ΠΑΟΚ καλείται να βρει το “διπλό” στην έδρα της Θέλτα για να ελπίζει σε πρόκριση (σ.σ. το εκτός έδρας γκολ δεν υπολογίζεται διαφορετικά) αλλά ο Ραζβάν Λουτσέσκου έχει να αντιμετωπίσει πολλά αγωνιστικά προβλήματα.

Ο προπονητής του ΠΑΟΚ είδε τον Γίρι Παβλένκα να τίθεται νοκ άουτ με πρόβλημα στα πλευρά από το ματς πρωταθλήματος με την ΑΕΛ Novibet. Η απουσία του 33χρονου Τσέχου τερματοφύλακα ήρθε να προστεθεί σε εκείνες των Ντέγιαν Λόβρεν, Σουαλιό Μεϊτέ, Γιάννη Κωνσταντέλια, Δημήτρη Πέλκα, Λούκα Ιβανούσετς και Κίριλ Ντεσπόντοφ.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν υπολογίζει επίσης, στον Αντρίγια Ζίβκοβιτς (συμπλήρωσε κάρτες) αλλά και στον Ανέστη Μύθου (ανέβασε πυρετό, ένα 24ωρο πριν τη “σέντρα” του αγώνα). Απ’ τη μεριά τους, οι Ισπανοί δεν μπορούν να υπολογίζουν ούτε στην αποψινή αναμέτρηση στους τραυματίες, Νούνιεθ και Σότελο, ενώ, εξαιρετικά αμφίβολος δίνεται ο βασικός στόπερ, Στάρφελτ.

Οι Θεσσαλονικείς θα παραταχθούν με μεσοεπιθετική γραμμή ανάγκης, με τον νεοαποκτηθέντα Μεξικανό μπακ, Χόρχε Σάντσες, να παίρνει φανέλα βασικού στις θέσεις των εξτρέμ αντί του Ζίβκοβιτς.

Θυμίζουμε ότι πριν από μία εβδομάδα, ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε από τους Ισπανούς με σκορ 2-1 στην Τούμπα, ενώ οι Θεσσαλονικείς είχαν ηττηθεί από τη Θέλτα και στο εκτός έδρας ματς που έδωσαν για τη League Phase της διοργάνωσης με 3-1.

Οι πιθανές ενδεκάδες:

Θέλτα (Κλαούντιο Χιράλδες): Ράντου, Ροντρίγκες, Ρίστιτς, Αλόνσο, Ρουέντα, Λόπεθ, Μορίμπα, Καρέιρα, Άσπας, Σβέντμπεργκ, Ιγκλέσιας.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Καμαρά, Οζντόεφ, Σάντσες, Χατσίδης, Ζαφείρης, Γιακουμάκης.

Διαιτητής: Μάρκο Γκουίντα

Βοηθοί: Τζιόρτζιο Περέτι, Τζουσέπε Περότι

4ος Βοηθός: Ματέο Μαρτσενάρο

VAR/AVAR: Μίκαελ Φάμπρι, Αλεσάντρο Ντι Πάολο

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
104
74
64
62
56
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Champions League: Η Γαλατάσαραϊ «λύγισε» την τρομερή Γιουβέντους στην παράταση και «κλείδωσε» τις 16 ομάδες της επόμενης φάσης – Αποτελέσματα, φάσεις και γκολ
Μετά το 5-2 στο πρώτο ματς και το 3-0 στη ρεβάνς, η Γαλατάσαραϊ σκόραρε στην παράταση και πήρε την πρόκριση στους «16» του Champions League
Οι παίκτες της Γαλατάσαραϊ
Newsit logo
Newsit logo