Θεσσαλονίκη: Ταυτοποιήθηκαν τρία άτομα για οπαδική επίθεση έξω από γήπεδο

Στην ταυτοποίηση τριών ατόμων που συμμετείχαν σε επίθεση εναντίον οπαδού άλλης ομάδας, έξω από γήπεδο στη Θεσσαλονίκη, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές.

Το περιστατικό είχε λάβει χώρα τη Δευτέρα 18 Νοεμβρίου του 2024 σε γήπεδο της Θεσσαλονίκης, με πέντε οπαδούς να κατηγορούνται για οπαδική επίθεση εναντίον φιλάθλου αντίπαλης ομάδας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. υπήρξε ταυτοποίηση τριών Ελλήνων ανδρών ηλικίας 30, 29 και 25 ετών από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, μετά από επακόλουθη ενδελεχή και εμπεριστατωμένη έρευνα, συλλογή προανακριτικού υλικού αξιοποίηση πληροφοριών και επισκόπηση βιντεοληπτικού υλικού, από την οποία προέκυψε η εμπλοκή των εν λόγω κατηγορουμένων.

Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, οι τρεις κατηγορούμενοι, μαζί με ακόμη δύο μη ταυτοποιημένα άτομα, εξωτερικά του γηπέδου, χτύπησαν με τα χέρια τους στο κεφάλι τον παθόντα, τον οποίο νωρίτερα είχαν προσεγγίσει στις κερκίδες, εξυβρίζοντάς τον, αφού διαπίστωσαν ότι υποστήριζε διαφορετική ποδοσφαιρική ομάδα.