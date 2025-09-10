Συμβαίνει τώρα:
Θολωμένος Μπιτάτζε στο Φινλανδία – Γεωργία: Αποβλήθηκε και ξέσπασε με μπουνιές στον τοίχο στα αποδυτήρια

Ο Γεωργιανός NBAερ "κρέμασε" την ομάδα του στον προημιτελικό του Eurobasket
Ο Γκόγκα Μπιτάτζε ήταν ο αρνητικός πρωταγωνιστής του προημιτελικού του Eurobasket ανάμεσα στη Γεωργία και τη Φινλανδία.

Με τη Γεωργία να κάνει την αντεπίθεση της και να πλησιάζει τη Φινλανδία στο τέταρτο δεκάλεπτο του Eurobasket, ο Γκόγκα Μπιτάτζε έχασε τον έλεγχο.

Ο Γεωργιανός NBAερ χρεώθηκε με αντιαθλητικό φάουλ για πολύ άσχημα χτύπημα στον Γιάντουνεν και αποβλήθηκε πέντε λεπτά πριν το τέλος, καθώς είχε και τεχνική ποινή στο πρώτο ημίχρονο.

Στην αρχή αρνήθηκε να αποχωρήσει, ενώ αφού αναγκάστηκε να αφήσει το παρκέ ξέσπασε με μπουνιές στον τοίχο των αποδυτηρίων.

Ο Μπιτάτζε δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα νεύρα του, με τον Σενγκέλια να ακολουθεί το… παράδειγμά του και να αποβάλλεται με σχεδόν ίδιο τρόπο μερικά δευτερόλεπτα αργότερα.

