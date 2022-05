Η δολοφονία του Έντριαν Πέιν έχει συγκλονίσει το παγκόσμιο μπάσκετ και οι αναρτήσεις στα social media είναι άπειρες, όχι μόνο στην Ευρώπη, όπου αγωνιζόταν τα τελευταία χρόνια, αλλά και στις ΗΠΑ.

Ο Αμερικανός σέντερ αγωνίστηκε λίγο στο NBA, αλλά ήταν ιδιαίτερα γνωστός από την παρουσία του στο κολεγιακό πρωτάθλημα με το πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν και μάλιστα είχε επιλεγεί για το λόγο αυτό στη θέση Νο15 του ντραφτ του 2014 από τους Ατλάντα Χοκς.

Δεν έκανε όμως την καριέρα που αναμενόταν και έτσι βρέθηκε στην Ευρώπη, ενώ πριν λίγες ημέρες είχε κατακτήσει το νταμπλ με την Αλ Σαντ των Μπαρτσιάκου και Σαρικόπουλου στο Κατάρ.

Παρόλα αυτά, στις ΗΠΑ δεν τον ξέχασε κανείς και έτσι συλλυπητήριες αναρτήσεις έκαναν μεταξύ άλλων, ο θρύλος των Λέικερς, Μάτζικ Τζόνσον, ο τρεις φορές πρωταθλητής με τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, Ντρέιμοντ Γκριν, ο περσινός πρώτος σκόρερ του NBA, Μπράντλεϊ Μπιλ, αλλά και πολλοί ακόμη πρώην συμπαίκτες του.

Cookie and I are heartbroken to hear that former Spartan Adreian Payne has passed away. Our prayers and thoughts are with his family and Spartan Nation! Adreian will be sorely missed. 🙏🏾💔