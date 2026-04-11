Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Θρήνος στο ελληνικό ποδόσφαιρο: Πέθανε ο Στέφανος Μπορμπόκης στα 59 του χρόνια

Το όνομά του συνδέθηκε άρρηκτα με τον ΠΑΟΚ
Ο Στέφανος Μπορμπόκης
Ο Στέφανος Μπορμπόκης στην Τούμπα/ EUROKINISSI

Ο Στέφανος Μπορμπόκης πέθανε σε ηλικία 59 ετών βυθίζοντας στη θλίψη το χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου, μετά από σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε.

Το όνομα του Στέφανου Μπορμπόκη ήταν συνυφασμένο με τον ΠΑΟΚ στον οποίο πέρασε τα καλύτερα ποδοσφαιρικά του χρόνια, καθώς έπαιξε σε 224 παιχνίδια σημειώνοντας 33 γκολ.

Ο Στέφανος Μπορμπόκης που έχασε τη μάχη με τη ζωή αγωνίστηκε παράλληλα και στον Άρη και τον Ηρακλή και συνολικά ξεπέρασε τα 300 παιχνίδια καριέρας με περισσότερα από 50 γκολ.

 

Φόρεσε και τη φανέλα της Εθνικής ποδοσφαίρου σε 29 παιχνίδια πετυχαίνοντας 6 τέρματα. Ο Στέφανος Μπορμπόκης ανήκε σε μία ποδοσφαιρική οικογένεια, και μαζί με τον αδερφό του Βασίλη, άφησαν το στίγμα τους στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

 

Ξεχώρισε στη δεκαετία του 1990 για την τεχνική του κατάρτιση, την εκρηκτικότητα και το εντυπωσιακό του στυλ στον αγωνιστικό χώρο, παίζοντας ως επιθετικός.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
108
101
54
53
50
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo