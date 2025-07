Τι Τζέι Σορτς για Παναθηναϊκό: «Μοιάζει τρομακτικό να βάζεις εμένα σε ροτέισον με Ναν, Σλούκα και Γκραντ»

Ο Τι Τζέι Σορτς αποτέλεσε μία μετεγγραφική “βόμβα” για τον Παναθηναϊκό και το ευρωπαϊκό μπάσκετ, με τον ίδιο τον Αμερικανό γκαρντ να σημειώνει την ποιότητα που έχουν πλέον οι “πράσινοι” στα γκαρντ.

Μιλώντας στο Club1908 της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ο Τι Τζέι Σορτς έδειξε ανυπόμονος για τα πρώτα του παιχνίδια με τους “πράσινους”, ενώ δεν έκρυβε τον εντυπωσιασμό του για την εξάντληση των εισιτηρίων διαρκείας για το ΟΑΚΑ, από τους οπαδούς του “τριφυλλιού”.

Για το γεγονός πως οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού εξάντλησαν τα 15.000 διαρκείας σε μόλις 48 ώρες: «Δεν το ήξερα αυτό! Είναι… ουάου! Είναι τρελό. Δεν ήξερα πρώτον ότι έγινε τόσο γρήγορα και δεύτερον ότι ήταν τόσα πολλά τα εισιτήρια. Προφανώς αυτό λέει όλα για τους φιλάθλους, αλλά ναι, αυτό είναι τρελό».

Για την περιφερειακή γραμμή του Παναθηναϊκού μετά από τη δική του προσθήκη: «Προφανώς στα χαρτιά, βλέπεις πώς φαίνεται η περιφέρεια… Έχεις τον MVP, Κέντρικ Ναν. Έχεις τον Κώστα Σλούκα, ο οποίος έχει καθιερωθεί και είναι ένας μύθος της EuroLeague. Ακόμη και τον Τζέριαν Γκραντ, που συνεχίζει να διακρίνεται στην Ευρώπη και πιθανότατα είναι ο καλύτερος περιφερειακός αμυντικός στην EuroLeague. Μπορείς να το πεις αυτό… Και τώρα, το να βάζεις εμένα σε αυτό το rotation μοιάζει τρoμακτικό στα χαρτιά. Προφανώς θα υπάρξει μια περίοδος προσαρμογής, για να μάθεις τους συμπαίκτες σου. Τι αρέσει σ’ αυτούς, τι αρέσει σε μένα, πώς μπορούμε να παίξουμε μαζί.





He speaks about the honor of wearing the green jersey, his confidence in the team, and his anticipation for the wild atmosphere that only #PAOFans can create.



P.S. His reaction when he finds out… pic.twitter.com/RxSHxV1cN3