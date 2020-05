Την μεγάλη βραδιά της ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ θυμήθηκε το Basketball Champions League, αφού σαν σήμερα (6/5) πριν από ακριβώς δύο χρόνια η Ένωση κατακτούσε ξανά την κορυφή της Ευρώπης.

Ένα video με τις καλύτερες στιγμές του τελικού της διοργάνωσης το 2018 δημοσίευσε στον επίσημο λογαριασμό της στο Twitter η διοργάνωση του Basketball Champions League.

Στο Final-4 του ΟΑΚΑ τότε η “οικοδέσποινα” ΑΕΚ είχε επικρατήσει στον τελικό της Μονακό και έγινε ξανά “βασίλισσα” της Ευρώπης.

On this day, @AEKBCgr became #BasketballCL Champions in Athens! 👑 pic.twitter.com/u0Nhlpyk6L