Το NBA επέβαλλε στον ΛαΜέλο Μπολ των Σάρλοτ Χόρνετς να κρύβει κατά την διάρκεια των αγώνων, το νέο του τατουάζ στον λαιμό του, καθώς παραβιάζει τους κανόνες της λίγκας, μια πρωτόγνωρη απόφαση που έχει προκαλέσει αίσθηση.

Συγκεκριμένα ο ΛαΜέλο Μπολ θέλησε να κάνει στον λαιμό του ένα τατουάζ με τα γράμματα «LF», τα οποία είναι τα αρχικά του μεσαίου ονόματος του (LaFrance) μια κίνηση η οποία έχει ιδιαίτερη σημασία.

Και αυτό διότι ο άσος των Σάρλοτ Χόρνετς πρόσφατα «άνοιξε» την δική του εταιρία ρούχων, η οποία θα έχει την επωνυμία «LF».

Ωστόσο η εν λόγω κίνηση παραβιάζει τους κανόνες που έχει θέσει το ΝΒΑ περί διαφημίσεις προϊόντων, με αποτέλεσμα η κορυφαία λίγκα μπάσκετ του πλανήτη να αναγκάζει τον ΛαΜέλο να κρύβει κατά την διάρκεια των αγώνων το συγκεκριμένο τατουάζ.

Κάπως έτσι ο ίδιος στο πρόσφατο παιχνίδι της ομάδας του, είχε ένα αυτοκόλλητο στο σημείο που έχει το τατουάζ, προκειμένου εκείνο να μην φαίνεται!

