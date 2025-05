Το «αντίο» του Παναθηναϊκού στον Χουάν Ραμόν Βερόν: «Άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στο ελληνικό ποδόσφαιρο»

Το ποδόσφαιρο της Αργεντινής, η Εστουδιάντες, ο Παναθηναϊκός κι όλοι οι φίλοι του αθλήματος ανά τον κόσμο θρηνούν απ’ το βράδυ της Τρίτης (27.05.2025) την απώλεια του θρυλικού Χουάν Ραμόν Βερόν, ο οποίος “έφυγε” απ’ τη ζωή σε ηλικία 81 ετών.

Ο Χουάν Ραμόν Βερόν, ένας από τους σπουδαιότερους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών για την Αργεντινή -και πατέρας του Χουάν Σεμπαστιάν Βερόν που αγωνίστηκε (μεταξύ άλλων) και στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ- κόσμησε τα ελληνικά γήπεδα τη δεκαετία του ’70, όντας ένας απ’ τους πρώτους ξένους στην ιστορία του Παναθηναϊκού.

Αγωνίστηκε με το “τριφύλλι” από το 1972 έως το 1974, μετρώντας 23 γκολ σε 57 συμμετοχές στο πρωτάθλημα και «μάγεψε» το ελληνικό φίλαθλο κοινό, μαζί με τους Μίμη Δομάζο και Αντώνη Αντωνιάδη.

Με μια λιτή ανάρτηση, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός αποχαιρέτησε τον Χουάν Ραμόν βερόν:

