Το απίθανο triple double του Τάισον Γουόρντ στη νίκη του Ολυμπιακού στη Ρόδο

Αυτό ήταν το 21ο triple double στην ιστορία του πρωταθλήματος
Ο Τάισον Γουόρντ
Ο Τάισον Γουόρντ πανηγυρίζει καλάθιο του με τη φανέλα του Ολυμπιακού/ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Τάισον Γουόρντ ήταν μαγικός στη νίκη του Ολυμπιακού κόντρα στον Κολοσσό Ρόδου με 98-85 κάνοντας triple double σε ένα παιχνίδι που στιγματίστηκε από τον καυγά του Βεζένκοφ με τον Πετρόπουλο.

Ο Ολυμπιακός νίκησε τον Κολοσσό χάρη στο τρομερό triple double του Γουόρντ που κάλυψε επάξια τις απουσίες των Γουόκαπ, Μόρις και Νιλικίνα.

Ο Αμερικανός φόργουορντ είχε 18 πόντους στο παιχνίδι με 10 ριμπάουντ και 10 ασίστ σε κάτι παραπάνω από 32 λεπτά συμμετοχής.

 

Αυτό ήταν το 21ο triple double στην ιστορία της λίγκας (σ.σ από τη σεζόν 1986-87) και το 12ο στην ιστορία της GBL (σ.σ 1992-93).

 

Η στατιστική του Αμερικανού φόργουορντ

18 πόντοι
5/7 δίποντα
1/3 τρίποντα
5/7 βολές
10 ριμπάουντ
10 ασίστ
1 λάθος
2 κλεψίματα
28 στο +/-
33 στο σύστημα αξιολόγησης σε 32’33”

