Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Το Champions League επιστρέφει με τους αγώνες ρεβάνς Σίτι – Ρεάλ και Τσέλσι – Παρί Σεν Ζερμέν με φόντο τα προημιτελικά

Ματσάρες σε Λονδίνο και Μάντσεστερ
Ο Βαλβέρδε πανηγυρίζει με τους συμπάικτες του/ REUTERS/Violeta Santos Moura

Βραδιά Champions League η αποψινή (17/3/2026), με τέσσερα εισιτήρια για τα προημιτελικά να αναμένεται να βρουν κάτοχο.

Σήμερα, Τρίτη 17 Μαρτίου, θα σερβιριστεί το πρώτο πιάτο των αγώνων ρεβάνς για τη φάση των “16” του Champions League, με όλα τα βλέμματα να βρίσκονται στην Αγγλία, όπου θα διεξαχθούν οι τρεις από τις τέσσερις αποψινές αναμετρήσεις.

Η Άρσεναλ θα υποδεχθεί τη Λεβερκούζεν, σε ένα ζευγάρι όπου τα πάντα είναι ανοιχτά μετά το 1-1 της Γερμανίας.

Η Τσέλσι θα φιλοξενήσει λίγα χιλιόμετρα πιο μακριά την Παρί Σεν Ζερμέν, έχοντας να ανέβει ένα βουνό, μετά το 5-2 του πρώτου αγώνα στη Γαλλία.

Στο Μάντσεστερ, η Σίτι θα αντιμετωπίσει τη Ρεάλ Μαδρίτης και θα χρειαστεί να κάνει ένα ποδοσφαιρικό έπος για να ανατρέψει το 3-0 του πρώτου παιχνιδιού στην Ισπανία.

Οι τρεις αναμετρήσεις στην Αγγλία θα ξεκινήσουν στις 22:00. Νωρίτερα, στις 19:45, η Σπόρτινγκ Λισαβόνας θα φιλοξενήσει τη φοβερή και τρομερή Μπόντο/Γκλιμτ, μετά το εμφατικό 3-0 στη Νορβηγία. 

Η ομάδα των Ιωαννίδη και Βαγιαννίδη θα προσπαθήσει να κάνει την ανατροπή, αλλά οι Νορβηγοί δεν αστειεύονται.

Tο πρόγραμμα της φάσης των «16» του Champions League

Τρίτη 17/03

Σπόρτινγκ Λισαβόνας–Μπόντο Γκλιμτ (19:45)

Άρσεναλ–Μπάγερ Λεβερκούζεν (22:00)

Μάντσεστερ Σίτι–Ρεάλ Μαδρίτης (22:00)

Τσέλσι–Παρί Σεν Ζερμέν (22:00)

Τετάρτη 18/03

Μπαρτσελόνα–Νιουκάστλ (19:45)

Λίβερπουλ–Γαλατάσαραϊ (22:00)

Μπάγερν Μονάχου–Αταλάντα (22:00)

Τότεναμ–Ατλέτικο Μαδρίτης (22:00)

Όλα τα παιχνίδια θα μεταδοθούν από την Cosmote TV, ενώ το MEGA θα μεταδώσει το Λίβερπουλ – Γαλατασαράι το βράδυ της Τετάρτης.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo