Το Champions League επιστρέφει με τους αγώνες ρεβάνς Σίτι – Ρεάλ και Τσέλσι – Παρί Σεν Ζερμέν με φόντο τα προημιτελικά

Βραδιά Champions League η αποψινή (17/3/2026), με τέσσερα εισιτήρια για τα προημιτελικά να αναμένεται να βρουν κάτοχο.

Σήμερα, Τρίτη 17 Μαρτίου, θα σερβιριστεί το πρώτο πιάτο των αγώνων ρεβάνς για τη φάση των “16” του Champions League, με όλα τα βλέμματα να βρίσκονται στην Αγγλία, όπου θα διεξαχθούν οι τρεις από τις τέσσερις αποψινές αναμετρήσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Άρσεναλ θα υποδεχθεί τη Λεβερκούζεν, σε ένα ζευγάρι όπου τα πάντα είναι ανοιχτά μετά το 1-1 της Γερμανίας.

Η Τσέλσι θα φιλοξενήσει λίγα χιλιόμετρα πιο μακριά την Παρί Σεν Ζερμέν, έχοντας να ανέβει ένα βουνό, μετά το 5-2 του πρώτου αγώνα στη Γαλλία.

Στο Μάντσεστερ, η Σίτι θα αντιμετωπίσει τη Ρεάλ Μαδρίτης και θα χρειαστεί να κάνει ένα ποδοσφαιρικό έπος για να ανατρέψει το 3-0 του πρώτου παιχνιδιού στην Ισπανία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι τρεις αναμετρήσεις στην Αγγλία θα ξεκινήσουν στις 22:00. Νωρίτερα, στις 19:45, η Σπόρτινγκ Λισαβόνας θα φιλοξενήσει τη φοβερή και τρομερή Μπόντο/Γκλιμτ, μετά το εμφατικό 3-0 στη Νορβηγία.

Η ομάδα των Ιωαννίδη και Βαγιαννίδη θα προσπαθήσει να κάνει την ανατροπή, αλλά οι Νορβηγοί δεν αστειεύονται.

Tο πρόγραμμα της φάσης των «16» του Champions League

Τρίτη 17/03

Σπόρτινγκ Λισαβόνας–Μπόντο Γκλιμτ (19:45)

Άρσεναλ–Μπάγερ Λεβερκούζεν (22:00)

Μάντσεστερ Σίτι–Ρεάλ Μαδρίτης (22:00)

Τσέλσι–Παρί Σεν Ζερμέν (22:00)

Τετάρτη 18/03

Μπαρτσελόνα–Νιουκάστλ (19:45)

Λίβερπουλ–Γαλατάσαραϊ (22:00)

Μπάγερν Μονάχου–Αταλάντα (22:00)

Τότεναμ–Ατλέτικο Μαδρίτης (22:00)

Όλα τα παιχνίδια θα μεταδοθούν από την Cosmote TV, ενώ το MEGA θα μεταδώσει το Λίβερπουλ – Γαλατασαράι το βράδυ της Τετάρτης.