Το «διαφορετικό» ντοκιμαντέρ του Στέφανου Τσιτσιπά από το ταξίδι του στη Ναμίμπια

Στο πλευρό του Έλληνα τενίστα η σύντροφός του
Ο Τσιτσιπάς με τη σύντροφό του
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έδειξε ένα διαφορετικό πρόσωπο του εαυτού του μέσα από ένα mini ντοκιμαντέρ που ανέβασε στο youtube από το ταξίδι του στη Ναμίμπια, στο οποίο ήταν μαζί του η σύντροφός του, Κρίστεν Θομς.

Πριν μπει ξανά σε αγωνιστικούς ρυθμούς ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκανε ένα ταξίδι ζωής στη Ναμίμπια και αποφάσισε να το καταγράψει για να δημιουργήσει μια κινηματογραφική εικόνα από τη ζωή του μακριά από τα court.

Ο Τσιτσιπάς είχε και ρόλο αφηγητή στο ντοκιμαντέρ από την αφρικανική χώρα. «Η Ναμίμπια δεν είναι ένα μέρος που απλώς επισκέπτεσαι. Είναι ένα συναίσθημα που μένει μαζί σου» ανέφερε ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας.

Στο μισάωρο video που ανέβασε εμφανίζονται εντυπωσιακές εικόνες από τη χώρα, αλλά και ο Στέφανος Τσιτσιπάς και η σύντροφός του να παίζουν μαζί με μικρά παιδιά.

 

Το ντοκιμαντέρ κλείνει με τον Τσιτσιπά να λέει «αν αναζητάς προοπτική, ηρεμία ή απλώς μια στιγμή μακριά από τον θόρυβο, αυτό το video είναι για εσένα».

