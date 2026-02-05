Το φιλί του Χάρη Παυλίδη στη Μαρία Μυριοκεφαλιτάκη: «Έχει ακούσει τα περισσότερα επειδή την αγαπώ πιο πολύ από όλους»

Ο Χάρης Παυλίδης ήταν απόλυτα ικανοποιημένος από την εμφάνιση της Εθνικής πόλο γυναικών στον μικρό τελικό με την Ιταλία, αποθεώνοντας τις παίκτριες του και ειδικότερα τη Μαρία Μυριοκεφαλιτάκη.

Η Ελληνίδα πολίστρια άκουσε πολλές παρατηρήσεις από τον Χάρη Παυλίδη κατά τη διάρκεια του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος και μετά το τέλος του μικρού τελικού ο προπονητής της Εθνικής πόλο των γυναικών φίλησε την αθλήτρια του στη live συνέντευξή του στην ΕΡΤ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Η Μαρία ξέρει πόσο την αγαπάω, όλα τα άλλα είναι να είχαμε να λέγαμε. Έχουμε κάνει απεριόριστες συζητήσεις, την έχω από 16 χρόνων, είναι η αθλήτρια που έχει ακούσει τα περισσότερα από εμένα, γιατί την αγαπάω πιο πολύ από όλους”, ανέφερε ο Έλληνας προπονητής.

Οι δηλώσεις του Χάρη Παυλίδη

“Γιατί μέχρι τώρα τους έλεγα μόνο άσχημα πράγματα. Ήξερα πόσο καλά μπορούμε να παίξουμε και δεν ήμουν ευχαριστημένος με αυτό που έβλεπα. Ήθελα να τους θίξω τον εγωισμό και την περηφάνεια να παίξουν αυτό που μπορούν. Το είδατε σήμερα, δεν είμαι τρελός, ξέρω τι λέω. Όταν λέω ότι αυτές οι παίκτριες μπορούν να κερδίσουν οποιαδήποτε ομάδα, δεν το λέω για να χαϊδέψω αυτιά. Το λέω γιατί ειλικρινά το πιστεύω. Κι αυτό μου βγήκε εκείνη την ώρα, πόσο ωραία έπαιζαν, πόσο ώριμα και σοβαρά. Είχα να το δω πέρυσι από το Παγκόσμιο. Είπα μπράβο στα κορίτσια, δεν είχα να τους πω τίποτα. Ήταν τόσο καλές, δεν πήρα καν time out σε όλο το παιχνίδι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Θέλω να είμαι δίκαιος. Η πρόκριση στον τελικό χάθηκε στα πέναλτι από μία ομάδα η οποία στο τουρνουά αυτό ήταν καλύτερη από εμάς. Εμείς δεν κάναμε τόσο καλές εμφανίσεις, σήμερα ήμασταν καλοί. Αν παίζαμε έτσι δεν θα χάναμε από κανέναν. Μπορεί να έχω ευθύνη εγώ, μπορεί να φταίνε κάποια άλλα πράγματα, αλλά η ουσία είναι ότι μία ομάδα που είναι κατά πολύ αλλαγμένη από την παγκόσμια πρωταθλήτρια στη Σιγκαπούρη, παίζοντας εδώ με την Ουγγαρία, που είναι ίδια ομάδα, η Ιταλία έχει συν δύο παίκτριες, δείχνει ότι όλα τα κορίτσια, κι αυτά που ήρθαν από πίσω, μπορούν να μπουν μέσα στην ομάδα για να βοηθήσουν. Απλά νομίζω, χωρίς να είμαι αλαζόνας αν η ομάδα ήταν η ίδια με τη Σιγκαπούρη δεν θα χάναμε το χρυσό με τίποτα.

Εγώ είπα στα κορίτσια το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό θα έρθει όταν πρέπει και εκεί που πρέπει. Κρατήστε το αυτό και θα δείτε ότι έτσι θα γίνει. Όλα τα κορίτσια έχουν μπει σε μία κατεύθυνση. Όποιος είναι προπονητής, όποιος παίζει, δεν έχει σημασία, να ξέρετε ότι αυτή η ομάδα είναι προδιαγεγραμμένο να κάνει μεγάλες επιτυχίες”.