Το Ιράν απαγόρευσε σε εθνικές ομάδες και συλλόγους να ταξιδεύουν σε «εχθρικές» χώρες

Την ώρα που ο πόλεμος μαίνεται στο Ιράν, το υπουργείο Αθλητισμού και Νεολαίας της χώρας απαγόρευσε στις ομάδες να ταξιδέψουν σε κράτη που θεωρούνται εχθρικά.

Το Ιράν απαγόρευσε στις εθνικές ομάδες και τους συλλόγους να ταξιδεύουν σε χώρες που θεωρεί εχθρικές μέχρι νεοτέρας, όπως μετέδωσαν τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης σήμερα (26/3), επικαλούμενα το υπουργείο Αθλητισμού, το οποίο δήλωσε ότι η απόφαση πάρθηκε λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια των Ιρανών αθλητών.

«Η παρουσία των εθνικών και συλλογικών ομάδων σε χώρες που θεωρούνται εχθρικές και δεν μπορούν να διασφαλίσουν την ασφάλεια των Ιρανών αθλητών και των μελών των ομάδων απαγορεύεται μέχρι νεοτέρας», αναφέρει το υπουργείο.

Το υπουργείο πρόσθεσε ότι η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και οι σύλλογοι οφείλουν να ενημερώσουν την Ασιατική Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου (AFC) ώστε να μεταφερθούν οι έδρες των αγώνων.