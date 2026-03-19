«Το Ιράν μποϊκοτάρει τις ΗΠΑ και όχι το Μουντιάλ» δήλωσε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας ποδοσφαίρου, Μεχντί Ταζ

Ο πρόεδρος της ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας του Ιράν σε δηλώσεις που έκανε στο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars τόνισε ότι η χώρα του μποϊκοτάρει τις ΗΠΑ και όχι το Μουντιάλ, ως αποτέλεσμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, που συνεχίζεται χωρίς καμία διάθεση για ειρήνη.

«Προετοιμαζόμαστε για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Μποϊκοτάρουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν μποϊκοτάρουμε το Μουντιάλ», δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας του Ιράν, Μεχντί Ταζ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η συμμετοχή του Ιράν στο Μουντιάλ των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού παραμένει αμφίβολη, καθώς έχουν υπάρξει αντιφατικές δηλώσεις από αξιωματούχους της χώρας, με τον Ντόναλντ Τραμπ να έχει δηλώσει ότι η Εθνική ομάδα του Ιράν είναι ευπρόσδεκτη χωρίς όμως, να μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλειά της.

Το Ιράν πρόκειται να αντιμετωπίσει την Νέα Ζηλανδία και το Βέλγιο στο Λος Άντζελες στον πρώτο γύρο του Παγκοσμίου Κυπέλλου και την Αίγυπτο στο Σιάτλ, ενώ σύμφωνα με τον προγραμματισμό, η προπονητική του βάση κατά την διάρκεια του τουρνουά, θα βρίσκεται στο Τούσον της Αριζόνα.

Το Ιράν είχε συζητήσει να μεταφερθούν οι αγώνες της Εθνικής του ομάδας στο Μεξικό, όμως η FIFA με ανακοίνωση που εξέδωσε έκανε σαφές ότι θα τηρηθεί το πρόγραμμα που έχει ανακοινωθεί από το Δεκέμβριο του 2025.