Το κλάμα του Καλογερόπουλου μετά την ήττα της Εθνικής Ελπίδων από τη Γερμανία μέσα στη Λεωφόρο

Την πρώτη της ήττα στους προκριματικούς του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος 2027 γνώρισε η Εθνική Ελπίδων (U21), με την πίκρα των διεθνών να φαίνεται στην αντίδραση του αρχηγού της ομάδας, Αλέξη Καλογερόπουλου.

Η Εθνική Ελπίδων του Γιάννη Ταουσιάνη έχασε με 2-0 στο “Απ. Νικολαΐδης” από τη Γερμανία και έπεσαν στη 2η θέση του 6ου ομίλου. Οι δύο ομάδες ισοβαθμούν πλέον στους 18 βαθμούς αλλά οι Γερμανοί υπερτερούν καθώς είχαν ηττηθεί 3-2 στον αντίστοιχο αγώνα του πρώτου γύρου.

Αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα παραμένει στην διεκδίκηση της πρόκρισης, ωστόσο θα πρέπει να συνεχίσει έως το τέλος των πραγματικών χωρίς άλλες απώλειες ώστε να περάσει στους τελικούς τουλάχιστον ως καλύτερη δεύτερη των ομίλων.

Απογοητευμένος μετά τη λήξη του αγώνα και έχοντας ηγηθεί για μια ακόμα φορά της ομάδας, ο Αλέξης Καλογερόπουλος “λύγισε”.

Ο Έλληνας αμυντικός του Ολυμπιακού έκλαψε για τη συγκεκριμένη ήττα της Εθνικής!