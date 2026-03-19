Το μήνυμα της ΑΕΚ ενόψει Τσέλιε: «Έτοιμοι;»

Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει σε λίγη ώρα (19/03/26, 19:45, Live από το Newsit.gr) την Τσέλιε στον αγώνα ρεβάνς για τη φάση των “16” του Conference League, με τη νίκη της με 4-0 στο πρώτο παιχνίδι να την φέρνει μία… ανάσα μακριά από την πρόκριση.

Οι οπαδοί της ΑΕΚ αναμένεται πάντως να γεμίσουν την Allwyn Arena, για να πανηγυρίσουν με την ομάδα τους, την πρόκριση στα προημιτελικά του Conference League και η Ένωση τους έστειλε μήνυμα με μία ανάρτηση στα social media.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Έτοιμοι;”, έγραψε απλώς η ΑΕΚ, λίγο πριν το μεγάλο ματς της διοργάνωσης, δημοσιεύοντας ένα video από το γήπεδο της ομάδας στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η ΑΕΚ θα χρειαστεί να κάνει τα… βασικά για να περάσει στην επόμενη φάση.