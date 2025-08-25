Το μήνυμα του Ρίτσαρντ Σιάο για την Εθνική μπάσκετ πριν το Eurobasket 2025

Η Εθνική μπάσκετ ανακοίνωσε την 12αδα με την οποία θα συμμετάσχει στο Eurobasket του 2025, με τον Ρίτσαρντ Σιάο να φαίνεται πως θα είναι στο πλευρό του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος στο τουρνουά.

Αυτό φάνηκε από ένα story που ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο instagram, στο οποίο ο Ρίτσαρντ Σιάο έκανε repost την αποστολή της Εθνικής μπάσκετ γράφοντας «Here we go» τοποθετώντας παράλληλα και δυο φωτιές!

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με αυτό τον τρόπο ο νέος ιδιοκτήτης του μπασκετικού Άρη θέλησε να εμψυχώσει το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα και να δείξει πως θα υποστηρίζει τη «γαλανόλευκη» στο Eurobasket, το οποίο θα συμμετάσχει στη διοργάνωση με τρια πολύ κοντινά του πρόσωπα, τους Γιάννη, Κώστα και Θανάση Αντετοκούνμπο, με τους οποίους διατηρεί εξαιρετικές σχέσεις.

Υπενθυμίζεται πως το Eurobasket θα διεξαχθεί από τις 27 Αυγούστου μέχρι τις 14 Σεπτεμβρίου, με την Εθνική Ελλάδας να δίνει το πρώτο της παιχνίδι την Πέμπτη (28/8/25, 21:30) κόντρα στην Ιταλία στην Κύπρο.