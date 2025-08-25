Αθλητικά

Το μήνυμα του Ρίτσαρντ Σιάο για την Εθνική μπάσκετ πριν το Eurobasket 2025

O νέος ιδιοκτήτης του Άρη ανυπομονεί για την έναρξη της διοργάνωσης
Ο Richard Hsiao με τον Θανάση Αντετοκούνμπο
Ο Richard Hsiao με τον Θανάση Αντετοκούνμπο / ΦΩΤΟ από Instagram

Η Εθνική μπάσκετ ανακοίνωσε την 12αδα με την οποία θα συμμετάσχει στο Eurobasket του 2025, με τον Ρίτσαρντ Σιάο να φαίνεται πως θα είναι στο πλευρό του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος στο τουρνουά.

Αυτό φάνηκε από ένα story που ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο instagram, στο οποίο ο Ρίτσαρντ Σιάο έκανε repost την αποστολή της Εθνικής μπάσκετ γράφοντας «Here we go» τοποθετώντας παράλληλα και δυο φωτιές!

Με αυτό τον τρόπο ο νέος ιδιοκτήτης του μπασκετικού Άρη θέλησε να εμψυχώσει το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα και να δείξει πως θα υποστηρίζει τη «γαλανόλευκη» στο Eurobasket, το οποίο θα συμμετάσχει στη διοργάνωση με τρια πολύ κοντινά του πρόσωπα, τους Γιάννη, Κώστα και Θανάση Αντετοκούνμπο, με τους οποίους διατηρεί εξαιρετικές σχέσεις.

richard siao eurobasket

Υπενθυμίζεται πως το Eurobasket θα διεξαχθεί από τις 27 Αυγούστου μέχρι τις 14 Σεπτεμβρίου, με την Εθνική Ελλάδας να δίνει το πρώτο της παιχνίδι την Πέμπτη (28/8/25, 21:30) κόντρα στην Ιταλία στην Κύπρο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo