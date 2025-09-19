Το Μπαρτσελόνα – Παρί Σεν Ζερμέν και επίσημα στο «Μονζουίκ», τι θα γίνει με το ματς των Καταλανών κόντρα στον Ολυμπιακό

Οριστικά στο “Μονζουίκ” θα διεξαχθεί το παιχνίδι της Μπαρτσελόνα με την Παρί Σεν Ζερμέν για τη League Phase του Champions League (01.10.2025), όπως ενημέρωσαν οι Καταλανοί με ανακοίνωσή τους.

Η Μπαρτσελόνα αναφέρει πως η UEFA δεν άναψε το “πράσινο φως” για την άδεια ασφαλείας που απαιτείται να λάβει το νέο “Καμπ Νου”, κάτι που ελπίζει να γίνει τους επόμενους μήνες.

Όπως όλα δείχνουν, το ματς με τον Ολυμπιακό στις 21 Οκτωβρίου του 2025 θα γίνει στο ίδιο γήπεδο και όχι στο “Καμπ Νου”.

Η ανακοίνωση:

Η Μπαρτσελόνα ανακοινώνει ότι ο δεύτερος αγώνας της φάσης των ομίλων του Champions League, την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου στις 10:00 μ.μ., εναντίον της Παρί Σεν Ζερμέν, θα διεξαχθεί στο Ολυμπιακό Στάδιο Lluis Companys.

Ο Σύλλογος συνεχίζει να εργάζεται εντατικά για να λάβει τις απαραίτητες διοικητικές άδειες για το άνοιγμα του Spotify Camp Nou τους επόμενους μήνες.

Η Μπαρτσελόνα θα ήθελε να ευχαριστήσει τα μέλη και τους οπαδούς της για την κατανόηση και την υποστήριξή τους σε μια τόσο περίπλοκη και συναρπαστική διαδικασία όπως η επιστροφή στο νέο Spotify Camp Nou.