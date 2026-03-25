Το NBA εξετάζει επέκταση σε Λας Βέγκας και Σιάτλ με προσφορές δισεκατομμυρίων

Το διοικητικό συμβούλιο της λίγκας ενέκρινε την έναρξη της διαδικασίας για την προσέλκυση προσφορών
Ο Άνταμ Σίλβερ δίπλα από το τρόπαιο του NBA/ (AP Photo/Nate Billings)

Το NBA ενέκρινε τη διερεύνηση προσφορών για την επέκταση της λίγκας αποκλειστικά και μόνο σε Σιάτλ και Λας Βέγκας, μετά από το διοικητικό συμβούλιο που έγινε, σύμφωνα με δημοσίευμα του Σαμς Σαράνια.

Η σκέψη για επέκταση των ομάδων του NBA σε 32 υπάρχει εδώ και αρκετό καιρό στους διοικούντες της λίγκας και μετά την έγκριση από το διοικητικό συμβούλιο έχει ανοίξει για τα καλά ο δρόμος για το Σιάτλ και το Λας Βέγκας να αποκτήσουν τη δική τους ομάδα μελλοντικά στη διοργάνωση.

Μέσα στους επόμενους μήνες η λίγκα θα εξετάσει τις προσφορές για τις δύο πόλεις, αξιολογώντας εάν η αγορά των νέων franchises θα γίνει άμεσα ή θα προγραμματιστεί για τα επόμενα χρόνια.

 

Οι προσφορές σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια αναμένεται να κυμανθούν μεταξύ 7 και 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων

Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
539
60
49
45
44
