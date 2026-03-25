Το NBA εξετάζει επέκταση σε Λας Βέγκας και Σιάτλ με προσφορές δισεκατομμυρίων

Το NBA ενέκρινε τη διερεύνηση προσφορών για την επέκταση της λίγκας αποκλειστικά και μόνο σε Σιάτλ και Λας Βέγκας, μετά από το διοικητικό συμβούλιο που έγινε, σύμφωνα με δημοσίευμα του Σαμς Σαράνια.

Η σκέψη για επέκταση των ομάδων του NBA σε 32 υπάρχει εδώ και αρκετό καιρό στους διοικούντες της λίγκας και μετά την έγκριση από το διοικητικό συμβούλιο έχει ανοίξει για τα καλά ο δρόμος για το Σιάτλ και το Λας Βέγκας να αποκτήσουν τη δική τους ομάδα μελλοντικά στη διοργάνωση.

Μέσα στους επόμενους μήνες η λίγκα θα εξετάσει τις προσφορές για τις δύο πόλεις, αξιολογώντας εάν η αγορά των νέων franchises θα γίνει άμεσα ή θα προγραμματιστεί για τα επόμενα χρόνια.

This starts the NBA’s 32-team expansion process. Multiple high-ranking officials have termed expansion as “when, not if.” Now the NBA will examine Seattle and Las Vegas bids over the next several months, and whether to execute the new franchise purchases now or in a few years. https://t.co/Rkd0fZ41c7 — Shams Charania (@ShamsCharania) March 25, 2026

Οι προσφορές σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια αναμένεται να κυμανθούν μεταξύ 7 και 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων