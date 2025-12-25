Αθλητικά

Το όμορφο video του Παναθηναϊκού για τα Χριστούγεννα: «Τα όνειρα των παιδιών η μεγαλύτερή μας ευθύνη»

Ένα ξεχωριστό μήνυμα θέλησε να περάσει ο Παναθηναϊκός για τις γιορτινές μέρες
Οι παίκτες του Παναθηναϊκού/ EUROKINISSI

Ο Παναθηναϊκός ανέβασε στα social media ένα video για τα Χριστούγεννα με τους ποδοσφαιριστές της ομάδας και τον Τάκη Φύσσα να πρωταγωνιστούν.

Στο video φαίνεται ένα μικρό κουτί σε σχήμα Χριστουγεννιάτικου δέντρου, το οποίο είχε ένα χαρτάκι που έγραφε «ανοίξτε το όλοι μαζί». Οι νεαροί παίκτες των ακαδημιών του Παναθηναϊκού, το παρέδωσαν στον Τάκη Φύσσα και αυτός στον αρχηγό του «τριφυλλιού» Τάσο Μπακασέτα.

Ο Μπακασέτας αποκάλυψε μία κάρτα που έγραφε «καλά Χριστούγεννα Παναθηναϊκέ μου, πάντα δίπλα σου». Το συγκεκριμένο video είναι αφιερωμένο στα παιδιά, αφού το κουτί περιείχε ζωγραφιές ενός μικρού φιλάθλου της ομάδας.

 

Το καλύτερο δώρο είναι η αγάπη των παιδιών και τα όνειρά τους, η μεγαλύτερή μας ευθύνη», αυτό είναι το μήνυμα που συνοδεύει την ανάρτηση των πρασίνων στα social media.

