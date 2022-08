Ο Τζόσουα Κίμιχ ήταν αυτός που πέτυχε το πρώτο γκολ της Μπάγερν Μονάχου στο φετινό πρωτάθλημα, με μια πανέξυπνη εκτέλεση φάουλ, μόλις στο 5′ της πρεμιέρας των Βαυαρών στην έδρα της Άιντραχτ Φρανκφούρτης, ανοίγοντας το… δρόμο για το 6-1 των πρωταθλητών Γερμανίας.

Ο Κίμιχ εκτέλεσε απευθείας και χαμηλά ένα μακρινό φάουλ -αντί να κάνει κάποια σέντρα- πιάνοντας εκτός θέσης και στον… ύπνο τον αντίπαλο τερματοφύλακα και στέλνοντας την μπάλα πρώτα στο δοκάρι και μετά στα δίχτυα της Άιντραχτ.

Σε δηλώσεις του μετά το τέλος του ματς, ο Κίμιχ στάθηκε στη συγκεκριμένη φάση και τόνισε ότι την εκτέλεση την είχε μελετήσει με τον προπονητή στημένων φάσεων της ομάδας, έχοντας διαπιστώσει ότι ο τερματοφύλακας της Αϊντραχτ συνηθίζει να μην μένει στην γραμμή της εστίας του.

KIMMICH OPENS THE SCORING THROUGH THE SMOKE 😤 pic.twitter.com/stCuASiEfB