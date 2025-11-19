Το Περιστέρι Betsson νίκησε την Μπρνο 87-73 και προκρίθηκε στους «16» του FIBA Europe Cup

Το Περιστέρι Betsson επικράτησε της Μπρνο με 87-73 στην Τσεχία και πήρε την πρόκριση στους «16» του FIBA Europe Cup.

Η 5η νίκη του Περιστερίου Betsson έφερε την πρόκριση στην ομάδα και πλέον περιμένει το αποτέλεσμα του αγώνα της Μπιλμπάο με την Κουτάισι για να δει αν θα τερματίσει στην πρώτη ή στην δεύτερη θέση του ομίλου του FIBA Europe Cup. Το πιο πιθανό είναι η Μπιλμπάο να επικρατήσει κόντρα στην αδύναμη ομάδα από τη Γεωργία και οι Περιστεριώτες να τερματίσουν στη 2η θέση.

Κορυφαίος για την ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου ήταν ο Νίκολς με 21 πόντους, 6 ασίστ και 5 κλεψίματα στην αναμέτρηση.

Μπρνο: Ριχτέτσκι 4, Στράνελ, Φάρσκι 4, Μούσιλ, Σβόμποντα 4 (6 ριμπάουντ), Κρίβανεκ 14 (3/6 τρίποντα), Κέιβαλ 9 (3/5 δίποντα, 6 ριμπάουντ), Πούλπαν, Γιάνσα, Γκρόουβς 13 (4/8 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 8 ριμπάουντ), Γουίλιαμς 19 (3/8 τριποντα, 8/8 βολές, 9 ασίστ), Καλού 6 (7 ριμπάουντ).

Περιστέρι Betsson: Νίκολς 21 ( 4/8 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 6 ασίστ, 5 κλεψίματα), Βαν Τούμπεργκεν 11 (4/7 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 9 ριμπάουντ), Πετράκης, Πέιν 8 (7 ριμπάουντ), Ιτούνας 17 (5/9 τρίποντα), Μουράτος 3 (5 ασίστ), Θωμάκος, Τζιάλας, Αμπερκρόμπι 11 (3/8 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Κακλαμανάκης 2 (3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Χάρις 13 (3/6 δίποντα, 1/2 τρίποντα), Παπαγεωργίου.

Η Βαθμολογία του ομίλου

Περιστέρι Betsson 11 (5-1)

Μπιλμπάο 9 (4-1)

Μπρνο 7 (1-5)

Κουτάισι 6 (1-4)