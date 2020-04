Στο ΝΒΑ έχουν αρχίσει και καταστρώνουν τα πλάνα τους για την επανέναρξη της σεζόν, με στόχο να δώσουν περιθώριο τέσσερις εβδομάδες για προετοιμασία στις ομάδες.

Με την αγωνιστική δράση στο ΝΒΑ να έχει ανασταλεί από τις 11 Μαρτίου, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, η λίγκα προσπαθεί να εκπονήσει ένα πλάνο για επανέναρξη της σεζόν, η οποία πάντως αναμένεται να αργήσει ακόμα.

Σύμφωνα με τον ρεπόρτερ του ESPN, Μπράιαν Γουίντχορστ, συζητιέται ένα πλάνο που προβλέπει έντεκα μέρες ατομικών προπονήσεων, στις οποίες θα τηρούνται οι αποστάσεις ασφαλείας, ενώ ακολούθως θα υπάρχει μία περίοδο προετοιμασίας δύο εβδομάδων για τις ομάδες, με κανονικό παιχνίδι πέντε εναντίον πέντε.

Φυσικά όλα αυτά θα κριθούν από το πότε θα παρουσιαστεί ύφεση στον τό και τις οδηγίες που θα δώσει η επιστημονική κοινότητα στις ΗΠΑ.

“What they’re looking at is a 25-day return to basketball window.”



–@WindhorstESPN details the NBA’s back-to-basketball plan pic.twitter.com/7MrQycg11C