Το πρόγραμμα της Super League από την 4η μέχρι την 15η αγωνιστική

Γνωστό έγινε το αναλυτικό πρόγραμμα της Super League από την 4η έως την 15η αγωνιστική.

H Super League προχώρησε στον ορισμό των αναμετρήσεων έως την 15η αγωνιστική.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την Τρίτη (9/9/2025) πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση του ΔΣ της Super League, από την οποία προέκυψαν οι ημέρες και οι ώρες όλων των αγώνων μέχρι το τέλος του 2025.

Oι ημέρες και οι ώρες έως τη 15η αγωνιστική της Super League

4η αγωνιστική

Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κηφισιά – Άρης 18:00

Πανσερραϊκός – Ατρόμητος 18:00

Βόλος – Αστέρας Τρίπολης AKTOR 20:00

ΠΑΟΚ – Παναιτωλικός 20:30

Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025

ΑΕΛ – ΑΕΚ 17:30

Λεβαδειακός – ΟΦΗ 18:00

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 21:00

5η αγωνιστική

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025

Ολυμπιακός – Λεβαδειακός 18:00

Άρης – Πανσερραϊκός 20:30

Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025

ΑΕΚ – Βόλος 17:00

ΟΦΗ – Κηφισιά 19:00

Αστέρας Τρίπολης AKTOR – ΠΑΟΚ 20:30

Παναιτωλικός – Παναθηναϊκός 21:00

Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου

Ατρόμητος – ΑΕΛ 18:00

6η αγωνιστική:

Σάββατο 4 Οκτωβρίου 2025

ΑΕΛ – Βόλος 17:00

Πανσερραϊκός – Αστέρας Τρίπολης AKTOR 18:00

ΟΦΗ – Άρης 20:00

Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2025

Κηφισιά – ΑΕΚ 18:00

Λεβαδειακός – Παναιτωλικός 18:00

ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 20:30

Παναθηναϊκός – Ατρόμητος 21:30

7η αγωνιστική:

Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025

ΑΕΛ – Ολυμπιακός 17:00

Ατρόμητος – Λεβαδειακός 19:30

Παναιτωλικός – ΟΦΗ 20:00

Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025

Αστέρας Τρίπολης AKTOR – Κηφισιά 16:30

Βόλος – Πανσερραϊκός 17:30

Άρης – Παναθηναϊκός 19:30

ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 21:00

8η αγωνιστική:

Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025

Κηφισιά – Παναιτωλικός 17:00

Πανσερραϊκός – ΑΕΛ 19:30

ΟΦΗ – Ατρόμητος 20:00

Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025

Λεβαδειακός – Άρης 17:00

Παναθηναϊκός – Αστέρας Τρίπολης AKTOR 17:30

ΠΑΟΚ – Βόλος 19:30

Ολυμπιακός – ΑΕΚ 21:30

9η αγωνιστική:

Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2025

Βόλος – Παναθηναϊκός 18:00

Ατρόμητος – Κηφισιά 19:30

Ολυμπιακός – Άρης 20:00

Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2025

ΑΕΛ – Λεβαδειακός 17:30

Πανσερραϊκός – ΠΑΟΚ 19:30

ΑΕΚ – Παναιτωλικός 21:00

Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2025

Αστέρας Τρίπολης AKTOR – ΟΦΗ 17:00

10η αγωνιστική:

Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2025

Παναιτωλικός – ΑΕΛ 17:00

Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2025

Άρης – Αστέρας Τρίπολης AKTOR 15:00

Κηφισιά – Ολυμπιακός 15:00

Λεβαδειακός – Πανσερραϊκός 17:00

ΟΦΗ – ΑΕΚ 17:30

Ατρόμητος – Βόλος 19:00

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 21:00

11η αγωνιστική:

Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025

Αστέρας Τρίπολης AKTOR – Παναιτωλικός 19:30

Ολυμπιακός – Ατρόμητος 20:00

Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025

Πανσερραϊκός – Παναθηναϊκός 17:00

ΠΑΟΚ – Κηφισιά 19:00

ΑΕΚ – Άρης 21:00

Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025

Βόλος – Λεβαδειακός 18:00

ΑΕΛ – ΟΦΗ 20:00

12η αγωνιστική:

Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025

ΟΦΗ – Βόλος 17:00

Άρης – ΑΕΛ 19:30

Κηφισιά – Πανσερραϊκός 20:00

Κυριακή 20 Νοεμβρίου 2025

Ατρόμητος – Αστέρας Τρίπολης AKTOR 17:00

Παναιτωλικός – Ολυμπιακός 17:00

Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ 19:00

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ 21:00

13η αγωνιστική:

Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2025

Ολυμπιακός – ΟΦΗ 17:00

Βόλος – Κηφισιά 20:30

Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 2025

Αστέρας Τρίπολης AKTOR – Λεβαδειακός 17:00

ΑΕΛ – Παναθηναϊκός 17:30

ΠΑΟΚ – Άρης 19:30

ΑΕΚ – Ατρόμητος 21:00

Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου

Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός 18:00

14η αγωνιστική:

Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025

Λεβαδειακός – ΑΕΛ 17:00

ΟΦΗ – Πανσερραϊκός 18:00

Κηφισιά – Αστέρας Τρίπολης ΑΚΤOR 20:00

Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025

Παναιτωλικός – ΑΕΚ 17:30

Ατρόμητος – ΠΑΟΚ 18:00

Άρης – Ολυμπιακός 20:00

Παναθηναϊκός – Βόλος 21:00

15η αγωνιστική:

Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025

Αστέρας Τρίπολης AKTOR – Άρης 16:00

Βόλος – Παναιτωλικός 18:00

Ολυμπιακός – Κηφισιά 20:30

Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025

ΑΕΛ – Ατρόμητος 17:30

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 19:30

ΑΕΚ – ΟΦΗ 21:00

Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου

Πανσερραϊκός – Λεβαδειακός