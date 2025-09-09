Το πρόγραμμα της Super League από την 4η μέχρι την 15η αγωνιστική

Γνωστό έγινε το αναλυτικό πρόγραμμα της Super League από την 4η έως την 15η αγωνιστική.
H Super League προχώρησε στον ορισμό των αναμετρήσεων έως την 15η αγωνιστική.
Την Τρίτη (9/9/2025) πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση του ΔΣ της Super League, από την οποία προέκυψαν οι ημέρες και οι ώρες όλων των αγώνων μέχρι το τέλος του 2025.
Oι ημέρες και οι ώρες έως τη 15η αγωνιστική της Super League
4η αγωνιστική
Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025
Κηφισιά – Άρης 18:00
Πανσερραϊκός – Ατρόμητος 18:00
Βόλος – Αστέρας Τρίπολης AKTOR 20:00
ΠΑΟΚ – Παναιτωλικός 20:30
Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025
ΑΕΛ – ΑΕΚ 17:30
Λεβαδειακός – ΟΦΗ 18:00
Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 21:00
5η αγωνιστική
Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025
Ολυμπιακός – Λεβαδειακός 18:00
Άρης – Πανσερραϊκός 20:30
Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025
ΑΕΚ – Βόλος 17:00
ΟΦΗ – Κηφισιά 19:00
Αστέρας Τρίπολης AKTOR – ΠΑΟΚ 20:30
Παναιτωλικός – Παναθηναϊκός 21:00
Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου
Ατρόμητος – ΑΕΛ 18:00
6η αγωνιστική:
Σάββατο 4 Οκτωβρίου 2025
ΑΕΛ – Βόλος 17:00
Πανσερραϊκός – Αστέρας Τρίπολης AKTOR 18:00
ΟΦΗ – Άρης 20:00
Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2025
Κηφισιά – ΑΕΚ 18:00
Λεβαδειακός – Παναιτωλικός 18:00
ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 20:30
Παναθηναϊκός – Ατρόμητος 21:30
7η αγωνιστική:
Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025
ΑΕΛ – Ολυμπιακός 17:00
Ατρόμητος – Λεβαδειακός 19:30
Παναιτωλικός – ΟΦΗ 20:00
Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025
Αστέρας Τρίπολης AKTOR – Κηφισιά 16:30
Βόλος – Πανσερραϊκός 17:30
Άρης – Παναθηναϊκός 19:30
ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 21:00
8η αγωνιστική:
Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025
Κηφισιά – Παναιτωλικός 17:00
Πανσερραϊκός – ΑΕΛ 19:30
ΟΦΗ – Ατρόμητος 20:00
Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025
Λεβαδειακός – Άρης 17:00
Παναθηναϊκός – Αστέρας Τρίπολης AKTOR 17:30
ΠΑΟΚ – Βόλος 19:30
Ολυμπιακός – ΑΕΚ 21:30
9η αγωνιστική:
Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2025
Βόλος – Παναθηναϊκός 18:00
Ατρόμητος – Κηφισιά 19:30
Ολυμπιακός – Άρης 20:00
Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2025
ΑΕΛ – Λεβαδειακός 17:30
Πανσερραϊκός – ΠΑΟΚ 19:30
ΑΕΚ – Παναιτωλικός 21:00
Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2025
Αστέρας Τρίπολης AKTOR – ΟΦΗ 17:00
10η αγωνιστική:
Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2025
Παναιτωλικός – ΑΕΛ 17:00
Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2025
Άρης – Αστέρας Τρίπολης AKTOR 15:00
Κηφισιά – Ολυμπιακός 15:00
Λεβαδειακός – Πανσερραϊκός 17:00
ΟΦΗ – ΑΕΚ 17:30
Ατρόμητος – Βόλος 19:00
Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 21:00
11η αγωνιστική:
Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025
Αστέρας Τρίπολης AKTOR – Παναιτωλικός 19:30
Ολυμπιακός – Ατρόμητος 20:00
Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025
Πανσερραϊκός – Παναθηναϊκός 17:00
ΠΑΟΚ – Κηφισιά 19:00
ΑΕΚ – Άρης 21:00
Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025
Βόλος – Λεβαδειακός 18:00
ΑΕΛ – ΟΦΗ 20:00
12η αγωνιστική:
Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025
ΟΦΗ – Βόλος 17:00
Άρης – ΑΕΛ 19:30
Κηφισιά – Πανσερραϊκός 20:00
Κυριακή 20 Νοεμβρίου 2025
Ατρόμητος – Αστέρας Τρίπολης AKTOR 17:00
Παναιτωλικός – Ολυμπιακός 17:00
Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ 19:00
Παναθηναϊκός – ΑΕΚ 21:00
13η αγωνιστική:
Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2025
Ολυμπιακός – ΟΦΗ 17:00
Βόλος – Κηφισιά 20:30
Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 2025
Αστέρας Τρίπολης AKTOR – Λεβαδειακός 17:00
ΑΕΛ – Παναθηναϊκός 17:30
ΠΑΟΚ – Άρης 19:30
ΑΕΚ – Ατρόμητος 21:00
Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου
Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός 18:00
14η αγωνιστική:
Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025
Λεβαδειακός – ΑΕΛ 17:00
ΟΦΗ – Πανσερραϊκός 18:00
Κηφισιά – Αστέρας Τρίπολης ΑΚΤOR 20:00
Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025
Παναιτωλικός – ΑΕΚ 17:30
Ατρόμητος – ΠΑΟΚ 18:00
Άρης – Ολυμπιακός 20:00
Παναθηναϊκός – Βόλος 21:00
15η αγωνιστική:
Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025
Αστέρας Τρίπολης AKTOR – Άρης 16:00
Βόλος – Παναιτωλικός 18:00
Ολυμπιακός – Κηφισιά 20:30
Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025
ΑΕΛ – Ατρόμητος 17:30
ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 19:30
ΑΕΚ – ΟΦΗ 21:00
Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου
Πανσερραϊκός – Λεβαδειακός