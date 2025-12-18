Το πρόγραμμα «βουνό» για Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό με Super League, Κύπελλο και Ευρώπη και ο καλός δρόμος της ΑΕΚ

Οι εξ αναβολής αγώνες που έδωσαν την Τετάρτη (17.12.2025) οι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ ολοκλήρωσαν τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, οριστικοποίησαν τη βαθμολογία με τους τέσσερις πρώτους (που εξασφάλισαν την απευθείας είσοδό τους στα προημιτελικά), “κλείδωσαν” τα ζευγάρια στην ενδιάμεση φάση των νοκ-άουτ (σε μονά ματς) των ομάδων που τερμάτισαν απ’ την 5η έως τη 12η θέση. Πλέον, ο… δρόμος προς τον τελικό της 25ης Απριλίου είναι ξεκάθαρος για όλους τους διεκδικητές.

Ο Ολυμπιακός τερμάτισε πρώτος στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, ο Παναθηναϊκός 4ος και ο ΠΑΟΚ 8ος και πλέον οι τρεις ομάδες -μαζί με τον Άρη- βρίσκονται στο ίδιο… μονοπάτι που οδηγεί στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Μάλιστα, η παρουσία των τριών πρώτων ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, έρχεται να ζορίσει το πρόγραμμά τους, το 2026. Η ΑΕΚ -που θεωρητικά έχει πάρει το πιο εύκολο μονοπάτι στο Κύπελλο- δεν θα έχει ευρωπαϊκές υποχρεώσεις μέχρι τα μέσα Μαρτίου για τους “16” του Conference League εφόσον νικήσει την Πέμπτη την Κραϊόβα, ενώ αν χρειαστεί να δώσει playoffs θα παίξει 19 και 26 Φεβρουαρίου.

Η τελική βαθμολογία της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας

1. Ολυμπιακός 12 (18-3)

2. Λεβαδειακός 12 (10-3)

3. ΑΕΚ 12 (6-1)

4. Παναθηναϊκός 12 (6-2)

——————————-

5. Άρης 10 (6-2)

6. ΟΦΗ 9 (7-3)

7. Βόλος 7 (10-7)

8. ΠΑΟΚ 7 (10-7)

9. Ατρόμητος 7 (7-5)

10. Κηφισιά 5 (4-4)

11. Αστέρας Aktor 4 (7-4)

12. Παναιτωλικός 4 (5-4)

——————————–

13. Ηρακλής 4 (2-9)

14. Καλλιθέα 3 (3-5)

15. Ελλάς Σύρου 3 (8-13)

16. Μαρκό 1 (2-9)

17. ΑΕΛ 1 (4-9)

18. Καβάλα 1 (3-8)

19. Ηλιούπολη 0 (1-10)

20. Αιγάλεω 0 (1-13)

Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ έχουν πολλές πιθανότητες να συναντηθούν μεταξύ τους τόσο στα προημιτελικά, όσο και στα ημιτελικά. Αν προσθέσουμε τις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις αλλά και τα ντέρμπι στη Super League, τότε το πρόγραμμα μέχρι και τα μέσα Φεβρουαρίου είναι “βουνό”.

Τα ζευγάρια των playoffs του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

Άρης – Παναιτωλικός (5ος -12ος)

ΟΦΗ – Αστέρας Τρίπολης AKTOR (6ος -11ος)

Βόλος – Κηφισιά (7ος-10ος)

ΠΑΟΚ – Ατρόμητος (8ος-9ος)

Το καλεντάρι του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

Playoffs: 6-7-8 Ιανουαρίου

Προημιτελικά: 13-14-15 Ιανουαρίου

Α’ Γύρος Ημιτελικά: 3-4-5 Φεβρουαρίου

Β’ Γύρος Ημιτελικά: 10-11-12 Φεβρουαρίου

Τελικός: 25 Απριλίου

Οι προημιτελικοί, οι ημιτελικοί κι ο τελικός

Στους προημιτελικούς συμμετέχουν 8 ομάδες: οι νικητές των ζευγαριών της φάσης των playoffs και οι ομάδες που κατέλαβαν τις θέσεις από 1 έως 4 της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase.

Τα τέσσερα ζευγάρια των προημιτελικών που θα προκύψουν, είναι τα ακόλουθα:

1ος προημιτελικός: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ ή Ατρόμητος

2ος προημιτελικός: Λεβαδειακός – Βόλος ή Κηφισιά

3ος προημιτελικός: ΑΕΚ – ΟΦΗ ή Αστέρας Τρίπολης AKTOR

4ος προημιτελικός: Παναθηναϊκός – Άρης ή Παναιτωλικός

Οι αγώνες θα είναι μονοί και γηπεδούχος θα είναι η ομάδα που βρίσκεται πιο ψηλά στη βαθμολογική κατάταξη της League Phase, εν προκειμένω ο 1ος, ο 2ος, ο 3ος και ο 4ος. Σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος στην κανονική διάρκεια του αγώνα ακολουθεί η εκτέλεση πέναλτι, χωρίς τη διεξαγωγή παράτασης.

Στους ημιτελικούς συμμετέχουν οι νικητές των ζευγαριών των προημιτελικών.

Τα ζευγάρια που θα προκύψουν στους δύο ημιτελικούς είναι τα ακόλουθα:

1ος ημιτελικός: Ολυμπιακός ή ΠΑΟΚ ή Ατρόμητος – Παναθηναϊκός ή Άρης ή Παναιτωλικός

2ος ημιτελικός: Λεβαδειακός ή Βόλος ή Κηφισιά – ΑΕΚ ή ΟΦΗ ή Αστέρας Τρίπολης AKTOR

Οι αγώνες θα είναι διπλοί και οι δεύτεροι αγώνες θα διεξαχθούν στις έδρες των ομάδων που προκρίθηκαν από τον 1ο και 2ο προημιτελικό αγώνα, στον οποίον συμμετείχαν η 1η και η 2η ομάδα του πίνακα κατάταξης της League Phase. Δεν (υπερ)ισχύει το εκτός έδρας γκολ.

Το πρόγραμμα των Big 4 για τις αρχές του 2026

Ολυμπιακός

03/01 ΟΦΗ-Ολυμπιακός (Τελικός Σούπερ Καπ στο Ηράκλειο)

10/01 Ατρόμητος-Ολυμπιακός (16η αγωνιστική)

13-15/01 Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ ή Ατρόμητος (Προημιτελικός Κυπέλλου)

17/01 Asteras AKTOR-Ολυμπιακός (17η αγωνιστική)

20/01 Ολυμπιακός-Λεβερκούζεν (Champions League)

25/01 Κηφισιά-ΠΑΟΚ (18η αγωνιστική)

28/01 Άγιαξ-Ολυμπιακός (Champions League)

01/02 ΑΕΚ-Ολυμπιακός (19η αγωνιστική)

2-4/02 Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ/Ατρόμητος -Παναθηναϊκός- Άρης/Παναιτωλικός (Α’ Ημιτελικός Κυπέλλου)

08/02 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός (20η αγωνιστική)

10-12/02 Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ/Ατρόμητος -Παναθηναϊκός- Άρης/Παναιτωλικός (Β’ Ημιτελικός Κυπέλλου)

15/02 Λεβαδειακός-Ολυμπιακός (21η αγωνιστική)

Παναθηναϊκός

11/01 Παναθηναϊκός-Πανσερραϊκός (16η αγωνιστική)

13-15/01 Παναθηναϊκός-Άρης ή Παναιτωλικός (Προημιτελικός Κυπέλλου)

18/01 ΑΕΚ-Παναθηναϊκός (17η αγωνιστική)

22/01 Φερεντσβάρος-Παναθηναϊκός (Europa League)

25/01 Ατρόμητος-Παναθηναϊκός (18η αγωνιστική)

29/01 Παναθηναϊκός-Ρόμα (Europa League)

01/02 Παναθηναϊκός-Κηφισιά (19η αγωνιστική)

2-4/02 Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ/Ατρόμητος -Παναθηναϊκός- Άρης/Παναιτωλικός (Α’ Ημιτελικός Κυπέλλου)

08/02 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός (20η αγωνιστική)

10-12/02 Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ/Ατρόμητος -Παναθηναϊκός- Άρης/Παναιτωλικός (Β’ Ημιτελικός Κυπέλλου)

15/02 Παναθηναϊκός-ΑΕΛ Novibet (21η αγωνιστική)

ΠΑΟΚ

6-8/01 ΠΑΟΚ-Ατρόμητος (Ενδιάμεσος Γύρος Κυπέλλου)

10/01 Παναιτωλικός ΠΑΟΚ (16η αγωνιστική)

13-15/01 Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ ή Ατρόμητος (Προημιτελικός Κυπέλλου)

18/01 ΠΑΟΚ-ΟΦΗΑ (17η αγωνιστική)

22/01 ΠΑΟΚ-Μπέτις (Europa League)

25/01 Κηφισιά-ΠΑΟΚ (18η αγωνιστική)

29/01 Λιόν-ΠΑΟΚ (Europa League)

01/02 ΠΑΟΚ-Πανσερραϊκός (19η αγωνιστική)

2-4/02 Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ/Ατρόμητος -Παναθηναϊκός- Άρης/Παναιτωλικός (Α’ Ημιτελικός Κυπέλλου)

08/02 Άρης-ΠΑΟΚ (20η αγωνιστική)

10-12/02 Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ/Ατρόμητος -Παναθηναϊκός- Άρης/Παναιτωλικός (Α’ Ημιτελικός Κυπέλλου)

15/02 ΠΑΟΚ-ΑΕΚ (21η αγωνιστική)

ΑΕΚ

11/01 Άρης-ΑΕΚ (16η αγωνιστική)

13-15/01 ΑΕΚ-ΟΦΗ ή Asteras AKTOR (Προημιτελικός Κυπέλλου)

18/01 ΑΕΚ-Παναθηναϊκός (17η αγωνιστική)

24/01 Asteras AKTOR-ΑΕΚ (18η αγωνιστική)

01/02 ΑΕΚ-Ολυμπιακός (19η αγωνιστική)

2-4/02 Λεβαδειακός-Βόλος/Κηφισιά – ΑΕΚ-ΟΦΗ/Asteras AKTOR (Α’ Ημιτελικός Κυπέλλου)

08/02 Πανσερραϊκός-ΑΕΚ (20η αγωνιστική)

10-12/02 Λεβαδειακός-Βόλος/Κηφισιά – ΑΕΚ-ΟΦΗ/Asteras AKTOR (Β’ Ημιτελικός Κυπέλλου)

15/02 ΠΑΟΚ-ΑΕΚ (21η αγωνιστική)