Το ρόστερ της Τουρκίας για τον ημιτελικό του Eurobasket με την Ελλάδα: Ξεχωρίζουν Σενγκούν, Όσμαν και Λάρκιν

Τουρκία και Ελλάδα συγκρούονται απόψε το βράδυ (12/9/2025, 21:00, Novasports Start, ΕΡΤ1) στα ημιτελικά του Eurobasket με στόχο την πρόκριση στον τελικό και την εξασφάλιση ενός μεταλλίου.

Η Τουρκία ήταν ένα από τα μεγάλα φαβορί για το μετάλλιο από την αρχή του Eurobasket, με τον Εργκίν Αταμάν να έχει στα χέρια του ένα ποιοτικό ρόστερ με παίκτες γεμάτους εμπειρία από το κορυφαίο επίπεδο.

Αναμφίβολα, ξεχωρίζει η παρουσία του ψηλού των Ρόκετς, Αλπερέν Σενγκούν, του γκαρντ της Εφές Αναντολού, Σέιν Λάρκιν, αλλά και του φόργουορντ του Παναθηναϊκού, Τσέντι Όσμαν.

Ο τελευταίος δεν προπονήθηκε ούτε την παραμονή του ημιτελικού, με την συμμετοχή του στο παιχνίδι να είναι αμφίβολη.

Το ρόστερ της Τουρκίας για το Eurobasket: Αντέμ Μπόνα, Αλπερέν Σενγκούν, Τσέντι Όσμαν, Ερτσάν Οσμάνι, Ερκάν Γιλμάζ, Φουρκάν Κορκμάζ, Κέναν Σιπάχι, Ονουρλάπ Μπιτίμ, Ομέρ Γιούρτσεβεν, Σέρτατς Σανλί, Σέιν Λάρκιν, Σεμούς Χαζέρ.